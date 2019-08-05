سياسة
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رئيس الحكومة الموريتانية المكلف يتسلّم مهامه رسمياً
قالت الوكالة الموريتانية للأنباء، إن الوزير الأول الجديد تسلم مهامه من طرف الوزير الأول المستقيل، الذي تم تعيينه وزيراً أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، بالتزامن مع بداية المشاورات لتشكيل الحكومة.
رئيس الحكومة الموريتانية المكلف يتسلّم مهامه رسمياً
رئيس الوزراء الموريتاني الجديد يتسلم مهامه من سلفه في العاصمة نواكشوط
5 أغسطس 2019

تسلم رئيس الوزراء الموريتاني الجديد، إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، الاثنين، مهامه رسمياً.

وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء، إن "الوزير الأول الجديد تسلم مهامه من طرف الوزير الأول المستقيل، محمد سالم ولد البشير، والذي تم تعيينه وزيراً أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية".

وفي سياق متصل، يواصل الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، والوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، مشاوراتهما لتشكيل الحكومة.

وحسب مصدر مُطلع لوكالة الأناضول، فإنه من المتوقع أن تعلن التشكيلة الجديدة للحكومة خلال أقل من 48 ساعة.

وعَيّنَ ولد الغزواني، مساء السبت، ولد الشيخ سيديا، رئيساً جديداً للوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة.

وسبق لرئيس الوزراء الجديد أن شغل منصب وزير الإسكان والعمران، ثم وزيراً للتكوين المهني.

وأدى ولد الغزواني، مطلع أغسطس/آب الجاري، اليمين الدستورية لولاية مدتها 5 سنوات. وهو عاشر رئيس لموريتانيا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.

وفاز ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 22 يونيو/حزيران الماضي بنسبة 52%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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