سياسة
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ترمب يطالب بفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الكراهية والقتل الجماعي
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، من وزارة العدل سن تشريع يتسنّى بموجبه معاقبة مرتكبي جرائم الكراهية والقتل الجماعي بعقوبة الإعدام. وارتأى ترمب أنه يجب "وضع حد" لتمجيد العنف في المجتمع.
ترمب يطالب بفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الكراهية والقتل الجماعي
 ترمب أشار إلى وجوب وضع حد لتمجيد العنف في المجتمع الأمريكي / AFP
5 أغسطس 2019

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، من وزارة العدل سن تشريع يتسنى بموجبه معاقبة مرتكبي جرائم الكراهية والقتل الجماعي بعقوبة الإعدام.

جاء ذلك في خطاب متلفز وجهه ترمب إلى لشعب الأمريكي، في إطار إدانته للهجومَين اللذين راح ضحيتهما 30 شخصاً، السبت، أغلبهم أمريكيون.

وقال ترمب إنه يريد فرض عقوبة الإعدام "بسرعة "على من يرتكبون جرائم الكراهية وإطلاق النار الجماعي.

وارتأى ترمب أنه يجب "وضع حد" لتمجيد العنف في المجتمع، محذراً من أنه من السهل للغاية على الشباب المضطرب أن يلجأوا لثقافة العنف.

كما طالب بإصلاح قوانين الصحة العقلية لتحديد هوية "الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية" بشكل أفضل بعد ما أسفر عنه هجوما تكساس وأوهايو.

وفي المقابل، تجنب ترمب إلقاء اللوم في هذه الهجمات على إجراءات حيازة السلاح في الولايات المتحدة، وأضاف "المرض العقلي والكراهية يسحبان الزناد، وليس السلاح".

غير أنه ألقى اللوم على الثقافة التي تساهم فيها ألعاب الفيديو العنيفة، و"الخبايا المظلمة" لوسائل التواصل الاجتماعي في تطرف مرتكبي عمليات إطلاق النار الجماعية.

وفي وقت سابق الاثنين، وصف الرئيس الأمريكي، واقعتي إطلاق النار في ولايتي تكساس وأوهايو بأنهما "جريمة ضد الإنسانية وعمل شيطاني".

وطالب ترمب خلال خطابه مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق في جرائم الإرهاب الداخلي.

وقال "علينا التأكد من أن الأشخاص الذين يشكلون خطراً على المجتمع لا يحملون السلاح".

بدورها، رصدت منظمة "أرشيف العنف المسلح"، أن الحادثين في تكساس وأوهايو يحملان رقمي 250 و251، في قائمة حوادث إطلاق النار الجماعي بالولايات المتحدة خلال 2019 وحده.

وقالت إن حوادث إطلاق النار الجماعي "باتت عملاً شائعاً في الولايات المتحدة".

وقُتل 31 شخصاً، وجُرح العشرات في حادثي إطلاق نار بتكساس (جنوب) وأوهايو (شمال شرق) السبت.

والاثنين، أعلنت السلطات الأمريكية ارتفاع عدد قتلى هجوم تكساس إلى 22 شخصاً بعد وفاة شخصين متأثرَين بجراحهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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