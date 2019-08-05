قال الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إن القصف الجوي الذي نفذته مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على مدينة مرزق جنوبي ليبيا، "قد يرقى إلى أن يكون جريمة حرب".

وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان، أن "الهجمات العشوائية ضد المناطق السكنية ذات الكثافة السكنية العالية قد ترقى إلى جريمة حرب ويجب وقفها فوراً".

وأضافت المفوضية أنه "يجب تقديم مرتكبي جرائم الحرب ومن ينتهكون القانون الدولي الإنساني إلى العدالة من أجل محاسبتهم".

ودعا البيان جميع الليبيين إلى دعم مقترح المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة المتمثل بإعادة إطلاق المفاوضات السياسية وتنفيذ هدنة قبل عيد الأضحى.

وفي وقت سابق الاثنين، حمّل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، في بيان، قوات حفتر، مسؤولية القصف الجوي على مدينة مرزق، والذي أسفر عن سقوط 45 قتيلاً.

فيما قال عضو مجلس مدينة مرزق محمد عمر، في تصريحات لقناة "فبراير" الليبية إن القصف استهدف حي القلعة السكني، الذي يقطنه مواطنون من مكون التبو.

وحتى الساعة لم يصدر تعقيب من قبل قوات حفتر على تلك الأنباء، واتهامهم بالتورط في القصف.

يشار إلى أن قوات حفتر أعلنت منتصف فبراير/شباط الماضي سيطرتها على مدينة مرزق، لكن قطاعاً كبيراً من الأهالي، وخاصة "التبو"، أعلنوا رفضهم لوجود قواته داخل المدينة، لتندلع، منذ ذلك الحين وعلى نحو متقطع، اشتباكات بين مؤيدين ورافضين له من أهالي المدينة.

ويتهم سكان من مكون التبو، حفتر، بتسليح بعض الأهالي الموالين له، والإيعاز لهم بالعمل على زعزعة الاستقرار في مرزق.

ويقول هؤلاء إن حفتر يتعمد إثارة القلاقل في المدن التي يقطنها التبو لمنعهم من الالتحاق بقوات حكومة "الوفاق"، المعترف بها دولياً، في دفاعها عن العاصمة.