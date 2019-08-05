أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، أن المباحثات المتعلقة بالمنطقة الآمنة المخطط إقامتها شمالي سوريا، مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين ستتواصل الثلاثاء في العاصمة أنقرة.

وقالت الوزارة في تغريدة لها على حسابها في موقع تويتر "انتهى اليوم القسم المخصص للمباحثات مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين حول المنطقة الآمنة المخطط إقامتها بالتنسيق شمالي سوريا، وستتواصل المباحثات غداً (الثلاثاء) في وزارة الدفاع التركية بأنقرة".

وفي وقت سابق الاثنين، بدأت الجولة الثانية من المباحثات بين مسؤولين عسكريين أمريكيين وأتراك في أنقرة بشأن إقامة "منطقة آمنة" شمالي سوريا.

وكانت الجولة الأولى قد انعقدت في 23 يوليو/تموز الماضي في مقر وزارة الدفاع التركية.

وكثّف المسؤولون الأتراك اتصالاتهم في الآونة الأخيرة مع نظرائهم الأمريكان حول المنطقة الآمنة، ورفضت أنقرة مقترحات واشنطن حولها.

وأكدت أنقرة في عدة مناسبات أنها ستضطر لإقامة منطقة آمنة شمالي سوريا، في حال عدم التوصل لتفاهم مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص.