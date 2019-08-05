سياسة
2 دقيقة قراءة
42 قتيلاً مدنياً.. "الرئاسي الليبي" يتهم مليشيات حفتر بمجزرة مرزق
اتهم المجلس الرئاسي الليبي الاثنين، مليشيات خليفة حفتر بتنفيذ الهجوم الجوي على مدينة مرزق جنوبي البلاد، مما أسفر عن مقتل 42 شخصاً وإصابة عشرات. وطالب المجلس الأمم المتحدة بالتدخل وفتح تحقيق في "الجرائم التي ارتكبتها هذه المليشيات".
42 قتيلاً مدنياً.. "الرئاسي الليبي" يتهم مليشيات حفتر بمجزرة مرزق
المجلس الرئاسي الليبي يتهم مليشيات حفتر بتنفيذ هجوم على مدينة مرزق خلّف عشرات القتلى والمصابين / AFP
5 أغسطس 2019

أصدر المجلس الرئاسي الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني الاثنين، بياناً أدان فيه القصف الذي استهدف مدينة مرزق جنوبي البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات.

واتهم البيان مليشيات خليفة حفتر بتنفيذ الهجوم، كما حمّلها المسؤولية عن "هذا العدوان وعن كل ما شهدته المدينة من اعتداءات وانتهاكات في فترات سابقة خلال وجود هذه المليشيات بالمدينة، وما آلت إليه الأحوال بالمنطقة الجنوبية بصفة عامة منذ ذلك الحين من سوء واضطراب".

وطالب المجلس الرئاسي بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياتهما وإجراء تحقيق في ما "ارتكبته هذه المليشيات من جرائم"، كما دعا من سمّاهم "حكماء وشيوخ المنطقة للاحتكام إلى العقل وأن ينتبهوا لما تستهدفه مليشيات حفتر من إشعال للفتنة والنزاعات بين المكوّنات الاجتماعية".

وتعرّضت مدينة مرزق جنوبي ليبيا الاثنين، لهجوم جوي مكثَّف أسفر عن مقتل 42 شخصاً بالإضافة إلى إصابة عشرات.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر عملية عسكرية للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدُّد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا في ظل استنفار قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، للتصدى للهجوم.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us