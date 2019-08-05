أصدر المجلس الرئاسي الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني الاثنين، بياناً أدان فيه القصف الذي استهدف مدينة مرزق جنوبي البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات.

واتهم البيان مليشيات خليفة حفتر بتنفيذ الهجوم، كما حمّلها المسؤولية عن "هذا العدوان وعن كل ما شهدته المدينة من اعتداءات وانتهاكات في فترات سابقة خلال وجود هذه المليشيات بالمدينة، وما آلت إليه الأحوال بالمنطقة الجنوبية بصفة عامة منذ ذلك الحين من سوء واضطراب".

وطالب المجلس الرئاسي بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياتهما وإجراء تحقيق في ما "ارتكبته هذه المليشيات من جرائم"، كما دعا من سمّاهم "حكماء وشيوخ المنطقة للاحتكام إلى العقل وأن ينتبهوا لما تستهدفه مليشيات حفتر من إشعال للفتنة والنزاعات بين المكوّنات الاجتماعية".

وتعرّضت مدينة مرزق جنوبي ليبيا الاثنين، لهجوم جوي مكثَّف أسفر عن مقتل 42 شخصاً بالإضافة إلى إصابة عشرات.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر عملية عسكرية للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدُّد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا في ظل استنفار قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، للتصدى للهجوم.