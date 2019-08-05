سياسة
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أحزاب يمينية إسرائيلية توقّع وثيقة لفرض السيادة على 60% من الضفة
يعتزم مرشحون عن عدد من الأحزاب اليمينية الإسرائيلية توقيع وثيقة تشتمل على مبادئ منها العمل على ضم المناطق "ج" في الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية، بما يعني العمل على ضم نحو 60% من إجمالي مساحة الضفة إلى إسرائيل.
أحزاب يمينية إسرائيلية توقّع وثيقة لفرض السيادة على 60% من الضفة
مرشحون عن أحزاب يمينية إسرائيلية يريدون ضم 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل رسمياً / AA
5 أغسطس 2019

أعلنت رئيسة تحالف إسرائيلي يمين الاثنين، عزم مرشحين عن عدد من أحزاب اليمين الإسرائيلي توقيع وثيقة تتضمن التعهد بالعمل من أجل ضم 60% من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.

وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة إياليت شاكيد، رئيسة "تحالف اليمين الموحَّد"، في تصريحات لهيئة البثّ الإسرائيلية، إن الوثيقة تتضمن عدداً من المبادئ، منها أن "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وتضمن الحقوق الفردية والمساواة لجميع مواطنيها، والمعارضة لإقامة دولة فلسطينية، وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وذكرت أن المرشحين سيوقّعون الاثنين على الوثيقة.

وتتزعم شاكيد حزب "اليمين الجديد"، لكنها تقود في الانتخابات التي تجري في السابع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل "تحالف اليمين الموحَّد" الذي يضم إضافةً إلى حزبها، حزب "البيت اليهودي" و"اتحاد أحزاب اليمين".

وتتوقع استطلاعات الرأي العامّ في إسرائيل حصول "تحالف اليمين الموحَّد" على 11 مقعداً في الانتخابات المقبلة، من أصل مقاعد الكنيست الـ120، إلا أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو يحتاج إلى هذا التحالف لتشكيل حكومة جديدة.

وأشارت شاكيد إلى أن المبادئ تتضمن فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق المصنّفة "ج" بموجب الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية. وتشكّل المناطق "ج" أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، فيما تشكِّل المناطق "أ" الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة والمناطق "ب" الواقعة تحت السيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية نحو 40% من مساحة الضفة الغربية.

وقالت شاكيد إن "خطة اليمين الجديد واضحة، إذ تُفرض السيادة الإسرائيلية على المناطق "ج" فقط، وبذلك يحصل نحو 450 ألف إسرائيلي و100 ألف عربي على الجنسية الإسرائيلية، ويمكن لإسرائيل أن تستوعب هذا العدد".

وأضافت وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة "بالتأكيد لن نفرض السيادة الإسرائيلية على المناطق (أ) و(ب)، ليس لدينا أي نية لضم مليوني فلسطيني (تقصد سكان الضفة). نيّتنا تطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق تعيش فيها غالبية مطلقة من السكان الإسرائيليين"، في إشارة إلى نحو 450 ألف مستوطن يعيشون في مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضي الضفة الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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