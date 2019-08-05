سياسة
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ظريف: واشنطن عاجزة عن تشكيل تحالف في الخليج
عقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين، مؤتمراً صحفياً أكّد فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة عن تشكيل تحالف عسكري في الخليج، لأن حلفاءها يشعرون بـ"الخجل" من الانضمام إليه.
ظريف: واشنطن عاجزة عن تشكيل تحالف في الخليج
ظريف يقول إن الولايات المتحدة عاجزة عن تشكيل تحالف عسكري في الخليج بسبب خجل حلفائها من الانضمام إليه / AA
5 أغسطس 2019

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين، إن الولايات المتحدة غير قادرة على تشكيل تحالف من أجل حماية السفن التجارية في الخليج لأن حلفاءها يشعرون "بخجل" من الانضمام إليه.

وأكّد ظريف، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإيرانية طهران، أن "الولايات المتحدة اليوم وحيدة في العالم وغير قادرة على تشكيل تحالف، لأن الدول الصديقة لها تشعر بالخجل من أن تكون في تحالف واحد معها".

وتابع "إنهم من جلب ذلك على أنفسهم بخرقهم القوانين وخلق التوتر والأزمات".

وتفاقم التصعيد بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في مايو/أيار 2018، من الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، الذي يقيّد برنامج إيران النووي، ثم إعادة فرض عقوبات مشددة على طهران بعد ذلك.

وارتفع مستوى التوتر مع إطلاق الإدارة الأمريكية حملة "ضغوط قصوى" ضد طهران، ترافقت مع إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيّرة وتعرُّض ناقلات نفط في الخليج لهجمات نسبتها واشنطن إلى إيران، فيما تنفي الأخيرة ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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