سياسة
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مسؤولون عسكريون أتراك وأمريكيون يناقشون إقامة منطقة آمنة في سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين، انطلاق الجولة الثانية من المباحثات بين القادة العسكريين الأتراك ونظرائهم الأمريكيين في العاصمة التركية أنقرة، بخصوص المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها شمالي سوريا.
مسؤولون عسكريون أتراك وأمريكيون يناقشون إقامة منطقة آمنة في سوريا
وزارة الدفاع التركية تعلن انطلاق الجولة الثانية من المباحثات مع الأمريكيين بخصوص إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا / AA
5 أغسطس 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء الجولة الثانية من المباحثات بين مسؤولين عسكريين أمريكيين وأتراك في أنقرة بشأن إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان الاثنين، إن "جولة المباحثات الثانية بخصوص المنطقة الآمنة التي من المخطط إقامتها بالتنسيق بين الطرفين بدأت صباح اليوم في مقر الوزارة بأنقرة".

كانت الجولة الأولى جرت في 23 يوليو/تموز الماضي في مقر وزارة الدفاع التركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الأحد، إن بلاده ستنفذ عملية شرق نهر الفرات في سوريا.

وأكد أردوغان في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح الطريق السريع بين مدينتي إسطنبول وإزمير، أن "أنقرة أبلغت روسيا والولايات المتحدة بخصوص العملية المرتقبة".

وكثف المسؤولون الأتراك اتصالاتهم في الآونة الأخيرة مع نظرائهم الأمريكان حول المنطقة الآمنة، ورفضت أنقرة مقترحات واشنطن حولها.

وأعلن مجلس الأمن القومي التركي إثر اجتماعه الأخير عن نيته فتح "طريق للسلام" في وجه التنظيمات الإرهابية التي تهدد الحدود بين تركيا وسوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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