أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء الجولة الثانية من المباحثات بين مسؤولين عسكريين أمريكيين وأتراك في أنقرة بشأن إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان الاثنين، إن "جولة المباحثات الثانية بخصوص المنطقة الآمنة التي من المخطط إقامتها بالتنسيق بين الطرفين بدأت صباح اليوم في مقر الوزارة بأنقرة".

كانت الجولة الأولى جرت في 23 يوليو/تموز الماضي في مقر وزارة الدفاع التركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الأحد، إن بلاده ستنفذ عملية شرق نهر الفرات في سوريا.

وأكد أردوغان في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح الطريق السريع بين مدينتي إسطنبول وإزمير، أن "أنقرة أبلغت روسيا والولايات المتحدة بخصوص العملية المرتقبة".

وكثف المسؤولون الأتراك اتصالاتهم في الآونة الأخيرة مع نظرائهم الأمريكان حول المنطقة الآمنة، ورفضت أنقرة مقترحات واشنطن حولها.

وأعلن مجلس الأمن القومي التركي إثر اجتماعه الأخير عن نيته فتح "طريق للسلام" في وجه التنظيمات الإرهابية التي تهدد الحدود بين تركيا وسوريا.