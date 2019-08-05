سياسة
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الحوثيون: هجوم ثلاثي على مطارين وقاعدة جوية بالسعودية
صرّح المتحدث باسم قوات الحوثيين في اليمن يحيى سريع الاثنين، بأنهم نفّذوا عمليات واسعة استهدفت عبر طائرات قاصف مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية ومطار نجران في السعودية.
الحوثيون: هجوم ثلاثي على مطارين وقاعدة جوية بالسعودية
الحوثيون يعلنون استهدافهم مطارين سعوديين وقاعدة جوية من خلال طائرات مسيّرة / AFP
5 أغسطس 2019

أعلن المتحدث باسم قوات الحوثيين في اليمن الاثنين، شنّ هجوم واسع على مطارين سعوديين وقاعدة جوية بطائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع، حسب قناة المسيرة، إن "سلاح الجو المسيّر نفّذ عمليات واسعة على مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية ومطار نجران بطائرات قاصف".

وأضاف أن "العملية الأولى استهدفت مرابض الطائرات بدون طيار فى مطار نجران وكانت الإصابة مباشرة وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار". أمّا العملية الثانية وفقاً لسريع، فقد "استهدفت مواقع عسكرية مهمة وحسّاسة فى قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير وكانت الإصابة دقيقة".

وتابع "العملية الثالثة استهدفت مرابض الطائرات وأهدافاً أخرى فى مطار أبها الدولي وأصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

وقال سريع إن هذا الاستهداف يأتي "رداً على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة".

ولم يصدر تعليق فوري من السعودية والتحالف العربي حول ما ذكره متحدث الحوثيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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