تشهد العاصمة التركية أنقرة الاثنين والثلاثاء، انعقاد مؤتمر السفراء الأتراك الحادي عشر، بحضور وزراء خارجية قبرص الشمالية التركية قدرت أوزارصاي، والأردن أيمن الصفدي، وأوزبكستان عبد العزيز كاملوف.

وقالت الخارجية التركية في بيان، إن أوزارصاي سيجري زيارة عمل لتركيا الاثنين والثلاثاء، تلبية لدعوة نظيره مولود جاوش أوغلو؛ للمشاركة في المؤتمر الحادي عشر للسفراء.

وخلال هذه الزيارة سيلقي أوزارصاي، وهو أيضاً نائب رئيس وزراء جمهورية قبرص الشمالية التركية، كلمة أمام السفراء، كما سيجري مباحثات يتطرق فيها إلى القضية القبرصية وآخر المستجدات في شرق المتوسط.

وفي بيان آخر، قالت الخارجية التركية إن وزير خارجية الأردن الصفدي سيجري زيارة لتركيا خلال الفترة نفسها، للمشاركة في مؤتمر السفراء.

وفي هذا الإطار سيلقي الصفدي كلمة أمام مؤتمر السفراء ويعقد اجتماعاً ثنائياً مع جاوش أوغلو.

ومن المقرر أن يتناول هذا الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات على الصعيدين الدولي والإقليمي.

كما أعلنت الخارجية التركية أن وزير خارجية أوزبكستان كاملوف سيشارك في المؤتمر المذكور.

وسيترأس جاوش أوغلو وكاملوف الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة.

وفي نهاية المؤتمر يعتزم السفراء برفقة جاوش أوغلو زيارة ولاية صامسون شمالي تركيا، التي شهدت قبل 100 عام انطلاق حرب الاستقلال التركية.

والمؤتمر الذي يعقد بشكل دوري منذ 2008، اختار هذا العام شعار "دبلوماسية قوية على الطاولة وعلى أرض الواقع".

ويتناول مؤتمر السفراء العديد من القضايا بينها التطورات والتوجهات التي تخص السياسة الخارجية لتركيا والتحديات والفرص الراهنة، وتحديد الأولويات بشأن الفترة المقبلة.

ويتبادل السفراء خلال المؤتمر المعلومات والآراء حول المواضيع التي تهم الاقتصاد التركي وأمن البلاد.

ومن المقرر أن يلتقي السفراء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب.