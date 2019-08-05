سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 5 أغسطس/آب 2019
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 5 أغسطس/آب 2019
أردوغان أكد أن بلاده أبلغت روسيا وأمريكا عن عملية مرتقبة شرق الفرات / AA
5 أغسطس 2019

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن تركيا ستنفذ عملية عسكرية شرق الفرات، والفرقاء السودانيون يوقعون على اتفاق إعلان الدستور بالأحرف الأولى.

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أردوغان يقول إن تركيا ستنفذ عملية شرق الفرات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، إن بلاده ستنفذ عملية شرق نهر الفرات في سوريا، وأكد الرئيس التركي في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح الطريق السريع بين مدينتي إسطنبول وإزمير، أن "أنقرة أبلغت روسيا والولايات المتحدة بخصوص العملية المرتقبة". [TRT عربي]

وشدد الرئيس أردوغان على أن تركيا "لا يمكن أن تلتزم الصمت إزاء تحرشات التنظيمات الإرهابية تجاه أراضينا" انطلاقاً من الأراضي السورية، مشدداً بالقول "صبرنا له حدود". [الأناضول]

الأطراف السودانية توقّع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري

    وقّع ممثلون عن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى على إعلان دستوري، يمهِّد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية. [TRT عربي]

    ووفق ما اتفق عليه المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في "وثيقة الإعلان الدستوري"، تصل المرحلة الانتقالية إلى 39 شهراً، يقودها مجلس السيادة وتنتهي بالانتخابات. [TRT عربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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