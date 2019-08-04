سياسة
2 دقيقة قراءة
نجاة طائرة مدنية من قصف لمليشيات حفتر استهدف مطار معيتيقة بطرابلس
قالت صفحة مطار معيتيقة على فيسبوك، إن طائرة طيران البراق التابعة لشركة ليبية خاصة التي كانت قاصدة مطار قرطاج الدولي في تونس نجت من قصف تعرض له المطار من قبل مليشيات تابعة لخليفة حفتر.
نجاة طائرة مدنية من قصف لمليشيات حفتر استهدف مطار معيتيقة بطرابلس
تعرض مطار معيتيقة للقصف بات أمراً شائعاً
4 أغسطس 2019

أعلن مطار معيتيقة الدولي بطرابلس نجاة طائرة مدنية، الأحد، من قصف نفذته مليشيات خليفة حفتر.

وقال المطار، عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن طائرة "طيران البراق" التابعة لشركة ليبية خاصة والتي كانت قاصدة مطار قرطاج الدولي في تونس نجت من قصف تعرض له المطار.

ونشرت الصفحة صورة للطائرة تُظهر بالقرب منها دخاناً متصاعداً ناجماً عن القصف، الذي لم توضح طبيعته.

وبات توقف الملاحة لفترات في مطار معيتيقة أمراً شائعاً على خلفية تعرضه لقذائف أو قصف جراء الهجوم الذي تشنه مليشيات حفتر، منذ أبريل/نيسان الماضي، على العاصمة طرابلس.

ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حالياً، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.

والسبت، دعت حكومة "الوفاق" الوطني الليبية، المعترف بها دولياً، المبعوث الأممي غسان سلامة إلى زيارة مطار "معيتيقة"؛ لـ"التأكد من استخدامه للأغراض المدنية فقط"، على خلفية ما ورد في إحاطته أمام مجلس الأمن، مؤخراً بشأن "استخدام المطار لأغراض عسكرية".

ومنذ 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حالياً بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، وخليفة حفتر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us