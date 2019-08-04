سياسة
2 دقيقة قراءة
توتر في سجن عوفر الإسرائيلي إثر إجراءات ضد أسرى فلسطينيين
حذر نادي الأسير الفلسطيني من خطورة تصاعد المواجهة في معتقل عوفر، واستهداف الأطر التنظيمية، مشدداً على أن الإجراءات جزء من عمليات القمع والسلب التي ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري 2019.
توتر في سجن عوفر الإسرائيلي إثر إجراءات ضد أسرى فلسطينيين
نادي الأسير قال إن قوات إسرائيلية تحاول نقل القيادات التنظيمية للأسرى  / AA
4 أغسطس 2019

قال نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، إن حالة توتر شديد تسود معتقل عوفر الإسرائيلي، غربي رام الله، عقب اقتحام قوات تابعة لإدارة السجون قسمي 19 و20، بهدف نقل القيادات التنظيمية للأسرى.

وفي بيان له، أوضح النادي أن "إدارة السجون أبلغت الأسرى أن عملية النقل هو أمر من جهاز الأمن العام الشاباك، وستُنفذ حتى لو أدى ذلك إلى عملية قمع شاملة داخل المعتقل".

وحذر النادي من "خطورة تصاعد المواجهة في معتقل عوفر، واستهداف الأطر التنظيمية، وأنه جزء من عمليات القمع والسلب التي ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري 2019".

ومطلع العام الجاري، أصيب أكثر من 100 معتقل فلسطيني في سجن عوفر جراء اعتداءات قوات أمنية تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية.

وتعتقل إسرائيل 1200 فلسطيني في سجن عوفر، ونحو 6000 في كافة السجون، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us