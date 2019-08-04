سياسة
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الجزائر.. فريق الوساطة يعلن الشروع الفوري في جولات الحوار
قال فريق الحوار والوساطة بالجزائر إنه اجتمع برئاسة منسقه كريم يونس وحضور كل أعضائه، وقرر الشروع الفوري في تنظيم جولات الحوار مع كافة فعاليات المجتمع السياسية والمدنية والشخصيات الوطنية.
الجزائر.. فريق الوساطة يعلن الشروع الفوري في جولات الحوار
فريق الحوار والوساطة بالجزائر يستحدث لجنة حكماء تشرع فوراً في تنظيم جولات حوار / AA
4 أغسطس 2019

أعلن فريق الحوار والوساطة بالجزائر، الأحد، استحداث لجنة حكماء والشروع فوراً في تنظيم جولات حوار مع كافة فعاليات المجتمع.

وقال الفريق في بيان له إنه "اجتمع اليوم برئاسة منسقه كريم يونس وحضور كل أعضائه"، مضيفاً أنه "تم خلال الاجتماع تشكيل عدة لجان عمل وتحديد مهامها وأعضائها".

وكشف عن "استحداث لجنة حكماء تتكون من الشخصيات والخبراء الذين وافقوا على الانضمام للفريق"، ولجنة استشارية يستعين بها الفريق ولجانه المختلفة خلال أداء المهام.

ولفت فريق الحوار إلى أنه قرر "الشروع الفوري في تنظيم جولات الحوار مع كافة فعاليات المجتمع السياسية والمدنية والشخصيات الوطنية".

وأكد استعداده التام لاستقبال مختلف فعاليات الحراك الشعبي على مستوى كل ولاية من ولايات الوطن .

وأوضح أن الأرضيات والمقترحات التي سبقت تشكيله ستكون بمثابة أوراق عمل أساسية يسترشد بها في إعداد وصياغة المسودة التي سيعكف على إعدادها، وتتضمن توصياته.

وأشار إلى أن هذه المسودة سيتم تقديمها للمؤتمر الوطني للحوار المزمع عقده عقب انتهاء جولات الحوار.

وبيّن فريق الحوار أنه سيعمل كوسيط لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفعاليات تحسباً للندوة الوطنية للحوار، خاصة فيما يتعلق بمشروعَي قانون الانتخابات، والقانون الخاص بإنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، كشفت الرئاسة الجزائرية، في بيان، عن قائمة من 6 شخصيات مستقلة للإشراف على جلسات حوار لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت، برئاسة كريم يونس، رئيس البرلمان الجزائري ما بين 2002 و2004.

وعقب تشكيل فريق الحوار والوساطة، استقال عضوان هما الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، وعز الدين بن عيسى أستاذ جامعي وناشط سياسي؛ بسبب عدم استجابة السلطات لمطالب التهدئة المرافقة للحوار.

وتحفظ قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح على الشروط المسبقة للحوار الوطني التي وضعها فريق الحوار، ومنها إطلاق سراح معتقلين ورفع الرقابة الأمنية ورحيل الحكومة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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