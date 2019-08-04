سياسة
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أردوغان: سنقوم بعملية في شرق الفرات وأبلغنا روسيا والولايات المتحدة بذلك
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده أبلغت روسيا والولايات المتحدة بخصوص شن عملية في شرق نهر الفرات بسوريا.
أردوغان: سنقوم بعملية في شرق الفرات وأبلغنا روسيا والولايات المتحدة بذلك
الرئيس التركي خلال مراسم افتتاح الطريق السريع بين مدينتي إسطنبول وإزمير / AA
4 أغسطس 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده ستنفذ عملية شرق نهر الفرات في سوريا.

وأكد الرئيس التركي في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح الطريق السريع بين مدينتي إسطنبول وإزمير، أن "أنقرة أبلغت روسيا والولايات المتحدة بخصوص العملية المرتقبة".

وأضاف أردوغان "قمنا بعمليات في عفرين وجرابلس والباب بمحافظة حلب، والآن سنقوم بعملية شرق نهر الفرات في سوريا".

وشدد الرئيس أردوغان على أن تركيا "لا يمكن أن تلتزم الصمت إزاء التحرشات التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية تجاه أراضينا" انطلاقاً من الأراضي السورية.

في الشأن الاقتصادي، أشار أردوغان إلى أن البنك المركز التركي قلل سعر الفائدة من 24 إلى 19.75، مؤكداً أن سعر الفائدة سينخفض على نحو أكثر، مضيفاً "وأبشركم بأن التضخم هو الآخر سيتراجع".

وكثف المسؤولون الأتراك اتصالاتهم في الآونة الأخيرة مع نظرائهم الأمريكان حول المنطقة الآمنة، حيث رفضت أنقرة مقترحات واشنطن حولها.

وأعلن مجلس الأمن القومي التركي إثر اجتماعه الأخير عن نيته فتح "طريق للسلام" في وجه التنظيمات الإرهابية التي تهدد الحدود بين تركيا وسوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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