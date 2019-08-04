قُتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب 345 آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال يوليو/تموز الماضي، حسب تقرير أصدرته الأحد دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية.

وذكر التقرير الذي جاء تحت عنوان "شعب تحت الاحتلال" أن محمود الأدهم وأحمد القرا قُتلا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال قمع المسيرات السلمية في خان يونس وبيت حانون في قطاع غزة.

كما توُفّي المعتقل نصار ماجد طقاطقة عن عمر ناهز 31 عاماً، جرّاء تعرُّضه للتعذيب وسياسة الإهمال الطبي داخل العزل الانفرادي في سجن "نيتسان" الرملة الإسرائيلي، وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى اعتقال ما يزيد على 478 فلسطينياً خلال الشهر الماضي، بينهم تسعة أطفال وامرأتان. ولفت إلى ارتفاع عدد المعتقلين المضربين عن الطعام إلى عشرة، يخوضون الإضراب رفضاً لاعتقالهم الإداري (دون تهمة) والإهمال الطبي وسوء أوضاعهم المعيشية داخل السجون.

وتَطرَّق التقرير إلى إبعاد سلطات الاحتلال الإسرائيلي 28 فلسطينياً بينهم امرأتان، عن المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة، إضافة إلى المخططات الإسرائيلية لبناء ألفَي وحدة سكنية استيطانية ومشاريع بنية تحتية في حي راموت الاستيطاني في مدينة القدس، وغيرها من المخططات لإقامة أبراج ووحدات استيطانية في القدس والضفة الغربية المحتلتين.