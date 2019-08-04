سياسة
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10 قتلى و16 مصاباً جرّاء إطلاق نار في مدينة دايتون الأمريكية
صرّحَت الشرطة الأمريكية بأن هجوماً بإطلاق النار نُفِّذ في مدينة دايتون بولاية أوهايو خلّف 10 قتلى بينهم منفِّذ الهجوم، بالإضافة إلى 16 مصاباً.
10 قتلى و16 مصاباً جرّاء إطلاق نار في مدينة دايتون الأمريكية
الشرطة الأمريكية تؤكد سقوط 10 قتلى و16 مصاباً جرّاء إطلاق نار نُفّذ بمدينة دايتون في ولاية أوهايو / AA
4 أغسطس 2019

قالت شرطة مدينة دايتون الأمريكية على تويتر، إن 10 أشخاص بينهم مشتبه به قُتلوا، وأصيب 16 على الأقل، في إطلاق نار نُفِّذ الأحد بالمدينة الواقعة في ولاية أوهايو.

وأشارت الشرطة إلى أن عناصرها كانوا في المكان نفسه لحظة الاعتداء، وتمكّنوا من القضاء على منفذ الهجوم.

ولم تكشف السلطات عن ملابسات إطلاق النار، لكنها قالت إنه وقع في منطقة أوريغون التي تشتهر بالملاهي الليلية والحانات ومعارض الفنون والمتاجر.

وذكرت صحيفة دايتون ديلي نيوز أن إطلاق النار وقع في حانة تُعرف باسم "نيد بيبرز بار" أو بالقرب منها بمنطقة أوريجون.

وأعلنت شرطة مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، مقتل 20 شخصاً على الأقل وإصابة 40 السبت، في إطلاق نار داخل مركز تجاري بالمدينة الواقعة جنوبي الولايات المتحدة.

وعلى أثر الهجوم تظاهر مئات الأمريكيين أمام البيت الأبيض ومبنى الكونغرس بواشنطن الأحد، مطالبين بتشديد قوانين حمل السلاح في الولايات المتحدة.

ونقلت أسوشيتد برس عن شانون واتس، مؤسسةMoms Demand Action (حركة شعبية من الأمريكيين تناضل من أجل تدابير السلامة العامة التي يمكن أن تحمي الناس من العنف المسلح، ويطالبون بتشديد قوانين حمل الأسلحة وسد الثغرات القانونية التي تهدّد سلامة المجتمع) أن متطوعين من مجموعتها وطلبة مناصرين تظاهروا مساء السبت مرتدين أقمصةً حمراء، لحَثّ مجلس الشيوخ على إعادة النظر في قانون حمل السلاح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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