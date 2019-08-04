نقلت صحيفة صنداي تليغراف عن أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قوله إن النواب لن يتمكنوا من منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول ولو أسقطوا الحكومة في اقتراع لحجب الثقة الشهر المقبل.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر أن دومينيك كامينجز، وهو أحد مهندسي حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال للوزراء إن جونسون لديه سلطة تأخير موعد الانتخابات العامة عن انتهاء مهلة الخروج إن حاول النواب منع انسحاب البلاد من التكتل دون اتفاق من خلال إسقاط الحكومة.

وكان جونسون تَعهَّد بإخراج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل باتفاق أو دون اتفاق، إلا أنه يحظى بدعم أغلبية بسيطة بعد خسارة حزبه المحافظين مقعداً الجمعة.

ولفت بعض نواب حزبه إلى أنهم سيصوتون ضده لمنع الخروج دون اتفاق، وهو احتمال آخذ في الزيادة، مما دفع الجنيه الاسترليني إلى الانخفاض إلى أدنى مستوى له في 30 شهراً أمام الدولار خلال الأيام القليلة الماضية.

ولن يتمكن النواب من الاقتراع على الثقة بالحكومة قبل الشهر المقبل لأن مجلس العموم في عطلة حتى الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل.

ونقلت مصادر صنداي تليغراف عن كامينجز قوله إن "(النواب) لا يدركون أنه إن أجروا اقتراعاً على الثقة في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول، فإننا سندعو إلى انتخابات بعد 31 أكتوبر/ تشرين الأول وسنغادر على أي حال".

وقال جونسون إنه يود مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق، لكنه يرفض ترتيبات الحدود الأيرلندية التي تمنع العودة إلى الحدود المغلقة بين جمهورية أيرلندا وإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني، والتي يقول الاتحاد الأوروبي إنها جزء أساسي من أي اتفاق.

وأعلن حزب العمال المعارض أنه سيرفض أي اتفاق للخروج يقترحه جونسون إن لم يحافظ على الوظائف وحقوق العمال والبيئة.