أعلنت شرطة مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، مقتل 20 شخصاً على الأقل وإصابة 40 السبت، في إطلاق نار داخل مركز تجاري بالمدينة الواقعة جنوبي الولايات المتحدة.

جاء ذلك في نبا عاجل نقلته شبكة CBS نيوز الإخبارية المحلية.

وفي وقت سابق نقل المصدر ذاته عن كين باكستون، مدعي عام ولاية تكساس، أن الهجوم أودى بحياة 15 شخصاً.

وأفادت الشبكة بأن السلطات ألقت القبض على رجل أبيض في العشرينيات من عمره، مشتبه به في تنفيذه الهجوم.

وكان عمدة مدينة إل باسو دي مارغو صرّح لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية في وقت سابق، بأن السلطات اعتقلت 3 مشتبهٍ بتورُّطهم في الهجوم.

وكتبت شرطة إل باسو في وقت سابق على تويتر، أنها استجابت لإطلاق نار قرب مركز "سييلو فيستا مول" التجاري، ودعت المواطنين إلى تجنُّب المنطقة.

وقالت في تغريدة أخرى إن "المشهد لا يزال نشطاً. لدينا تقارير متعددة عن وجود عدد من مطلقي النار. يرجى تجنُّب المنطقة، الشرطة تُجري عملية بحث في مساحة كبيرة جداً".

وعلى أثر الهجوم تظاهر مئات الأمريكيين أمام البيت الأبيض ومبنى الكونغرس بواشنطن الأحد، مطالبين بتشديد قوانين حمل السلاح في الولايات المتحدة، ونقلت أسوشيتد برس عن شانون واتس، مؤسسة Moms Demand Action (حركة شعبية من الأمريكيين تناضل من أجل تدابير السلامة العامة التي يمكن أن تحمي الناس من العنف المسلح، ويطالبون بتشديد قوانين حمل الأسلحة وسد الثغرات القانونية التي تهدّد سلامة المجتمع) أن متطوعين من مجموعتها وطلبة مناصرين تظاهروا مساء السبت مرتدين أقمصةً حمراء، لحَثّ مجلس الشيوخ على إعادة النظر في قانون حمل السلاح.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة على تويتر، إن التقارير بشأن إطلاق النار في إل باسو سيِّئة للغاية، وعدد القتلى كبير.

وأبدى ترمب تضامنه مع ضحايا الهجوم قائلاً إن "حادثة إطلاق النار في إل باسو لم تكن مأساوية فحسب، بل كانت عملاً جباناً".

وأضاف "أقف مع كل شخص في هذا البلد، وأُدين هذا الفعل البغيض. لا أسباب ولا أعذار تبرّر قتل الأبرياء".

وبثّت القنوات الأمريكية مشاهد لوحدات من الشرطة مدجَّجة بالأسلحة تنتشر قرب المركز التجاري.

يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية شهِدَت مؤخَّراً عمليات إطلاق نار دامية، إذ قُتل الأحد الماضي ثلاثة أشخاص أحدهم صبيّ في السادسة، برصاص شاب يبلغ 19 عاماً أطلق النار في مهرجان للطعام في غيلروي بولاية كاليفورنيا.

وكان شخصان قُتلا وأصيب شرطي بجروح في أحد متاجر وولمارت في ولاية ميسيسيبي الثلاثاء.