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أردوغان يقول إن أبواب تركيا مفتوحة دائماً أمام المظلومين واللاجئين، وقوى "الحرية والتغيير" بالسودان تكشف أبرز بنود الإعلان الدستوري.

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أردوغان: أبوابنا مفتوحة دائماً أمام المظلومين واللاجئين

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، إن أبواب تركيا مفتوحة دائماً على مصراعيها أمام المضطهدين اللاجئين إليها من كل أنحاء المعمورة. [TRTعربي]

وأوضح أردوغان في كلمة ألقاها خلال وضع حجر الأساس لكنيسة أرثوذكسية في إسطنبول، "قلوبنا وأبوابنا كانت مفتوحة دائماً على مر التاريخ أمام المظلومين القادمين إ لى هذه الأراضي من إسبانيا إلى شمال إفريقيا". [الأناضول]

وأضاف "نستضيف حالياً نحو 4 ملايين من أشقائنا المسلمين القادمين من سوريا والعراق من عرب وأكراد وتركمان فضلاً عن السريان والإيزيديين وغيرهم من أبناء المعتقدات الأخرى، وبينما ارتكبت المنظمات الإرهابية في العراق وسوريا شتى أنواع الاضطهاد بحق هؤلاء وألحقت الأضرار بأرواحهم وممتلكاتهم، فتحنا قلوبنا للجميع دون أي تمييز". [TRTعربي]

قوى "الحرية والتغيير" بالسودان تكشف أبرز بنود الإعلان الدستوري

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان عن أبرز بنود مسودة وثيقة "الإعلان الدستوري"، التي توصلت السبت إلى اتفاق بشأنها مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم. [الأناضول]

ومن أبرز البنود المتوافَق عليها، التأسيس لحكم نظام برلماني فيه غالبية الصلاحيات التنفيذية وإدارة الدولة لدى مجلس الوزراء، الذي ترشّحه قوى التغيير، ويعيّنه المجلس السيادي، إضافة إلى تحديد مستويات السلطة التي ستتمثل بالمجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي. [TRTعربي]

وتوافق الجانبان على أن مجلس السيادة ذو صلاحيات تشريفية وسلطات تنفيذية محدودة، وأن مجلس الوزراء ذو صلاحيات تنفيذية لإدارة الدولة، فيما يتكون مجلس الوزراء مما لا يزيد على 20 وزيراً يعيّنهم رئيس الوزراء، ويجيزهم المجلس السيادي. [الأناضول]