سياسة
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وزير تركي: يمكن لمقاتلتنا الوطنية إطلاق صواريخ كروز المخصصة لـ"F-35"
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي أن المقاتلات المحلية التركية باستطاعتها إطلاق صواريخ كروز "SOM-J" المطورة خصيصاً لمقاتلات F-35.
وزير تركي: يمكن لمقاتلتنا الوطنية إطلاق صواريخ كروز المخصصة لـ"F-35"
وارانك: هناك إمكانية لإطلاق صواريخ كروز "SOM-J" من المقاتلة الوطنية التركية / AA
3 أغسطس 2019

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك، إن هناك إمكانية لإطلاق صواريخ كروز "SOM-J" المطورة خصيصاً لمقاتلات F-35، من المقاتلة الوطنية التركية، وطائرة "أقنجي" بدون طيار.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين السبت، على هامش مشاركته في مهرجان "مراقبة السماء الوطني" بنسخته الـ22، بولاية أنطاليا غربي البلاد.

وقال وارانك، إن دولتين فقط حول العالم طورتا صواريخ كروز "SOM-J"، مبيناً أن بإمكان تركيا أن تبيع هذا النوع من الصواريخ إلى الدول المنخرطة ضمن برنامج تصنيع المقاتلة F-35 إذا رغبت الأخيرة بذلك، "حتى لو كنا خارج البرنامج".

وفي معرض رده على سؤال عن استخدامات صواريخ كروز "SOM-J" المطورة بالتعاون بين مؤسسة تركيا للأبحاث التكنولوجية والعلمية "توبيتاك"، وشركة "روكيتسان" التركيتين. قال الوزير "يمكننا إطلاق الصواريخ المذكورة عبر المقاتلة الوطنية التي مازالت في مرحلة التصنيع، وطائرة أقنجي دون طيار المصنعة من قبل شركة بايكار التركية، التي ستكون قادرة على حمل ما تحمله المقاتلة F-16 من ذخائر".

وتابع "يمكننا أن نجعل الصاروخ ملائماً لاستخدامه عبر الطائرة أقنجي. كما تستمر أعمال ملاءمة الذخائر مع الطائرة أقنجي، ومن المخطط أن يجري تحليقها التجريبي في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر".

ويمكن لصواريخ "SOM-J" التحليق على ارتفاع منخفض جداً لمواجهة الأهداف البرية والبحرية المحمية بشكل مكثف، دون التعرض إلى الرادارات، كما يمكنها الوصول إلى الهدف المحدد بدقة بنظام قادر على التخفي وفق التضاريس.

ويتم تطوير صواريخ "SOM-J" بحيث تكون مقاوِمة لإجراءات التشويش الإلكتروني، لذلك تشكل الصواريخ أهمية كبيرة بالنسبة لمقاتلات F-35 المقرر استخدامها من قبل تركيا ودول عدة مشارِكة في إنتاجها.

وفي مارس/آذار 2019، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، إنه سيتم الانتهاء من تصنيع المقاتلة الوطنية بحلول 2023، وتصبح جاهزة للتحليق في 2026، بعد سلسلة اختبارات.

وتتولى شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، تصنيع المقاتلة الوطنية، بالتعاون مع شركات محلية أخرى مثل "أسيلسان" المتخصصة فى مجال الصناعات الإلكترونية والعسكرية.

ومن المنتظر إحلال المقاتلة التركية المحلية في صفوف القوات الجوية بدلاً من المقاتلة الأمريكية F-16 بشكل تدريجي اعتباراً من عام 2030.

وبدأ مشروع تصنيع الطائرة، في سبتمبر/أيلول الماضي، من خلال البدء بمرحلة التصميم والنموذج الأولي، ويجري العمل على إتمام المشروع قبل أوانه المخطط له، في 4 أعوام.

وسيتم في إطار المشروع، إنتاج 6 طائرات في المرحلة الأولى، ومن ثم الانتقال إلى الإنتاج التسلسلي عام 2033

مصدر:TRT عربي - وكالات
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