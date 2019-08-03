سياسة
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حقوقيون: وفاة داعية سعودي بأحد سجون المملكة
توفي الداعية السعودي صالح الضميري "جراء إهمال طبي" داخل أحد سجون المملكة، وفق حساب معتقلي الرأي، فيما لم تعقب السلطات السعودية على هذه الأنباء.
حقوقيون: وفاة داعية سعودي بأحد سجون المملكة
حساب "معتقلي الرأي" أكد نبأ وفاة الداعية السعودي / Getty Images
3 أغسطس 2019

توفي الداعية السعودي صالح الضميري، السبت، بأحد سجون المملكة، وفق حقوقيين.

وقال حساب "معتقلي الرأي" المعني بحقوق الموقوفين بالسعودية عبر تويتر "تأكد لنا وفاة الشيخ صالح عبد العزيز الضميري في سجن الطرفية بمنطقة القصيم".

وأشار إلى أن الضميري توفي جراء "الإهمال الطبي، حيث إنه مريض بالقلب وكان في العزل الانفرادي".

وأضاف أنه جرى تسليم جثمان الداعية لعائلته، فيما جرت صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر السبت، بسكاكا التابعة لمحافظة الجوف شمالاً.

وقال الحساب إن "الشيخ اعتقل سابقاً أكثر من مرة على خلفية مناصرته الدائمة لمعتقلي الرأي"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تعقب السلطات السعودية على هذه الأنباء، غير أنها عادة ما تقول إنها تلتزم بحقوق الإنسان.

وليست هذه هي الحالة الأولى بسجون المملكة؛ إذ أعلن ناشطون في يناير/كانون الثاني الماضي، وفاة الشيخ أحمد العماري، عميد كلية القرآن الكريم بجامعة المدينة المنورة سابقاً جراء جلطة دماغية داخل السجن، دون تعقيب من السلطات آنذاك.

ويعاني عدد من الدعاة والنشطاء جرّاء التعذيب في السجون السعودية، وفق منظمات حقوقية، ومنهم الداعية الشيخ سلمان العودة، وعلي العمري وغيرهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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