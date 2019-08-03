قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، السبت، في تصريح صحفي أدلى به على متن طائرة أثناء توجهه إلى مدينة سيدني الأسترالية، إنه "يؤيد الإسراع في نشر صواريخ جديدة في آسيا، لمواجهة النمو الصيني في القارة".

وأضاف إسبر "نود نشر قدراتنا عاجلاً وليس آجلاً"، مشيراً إلى أنه "يفضل فعل ذلك خلال أشهر، لكن هذه الأمور تتطلب وقتاً أكثر من المتوقع".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، انسحاب بلاده رسمياً من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو، معتبراً أن القرار جاء رداً على "انتهاك روسيا المتعمد للاتفاقية".

واتهمت روسيا من جهتها واشنطن بارتكاب "خطأ فادح" وبخلق "أزمة مستعصية عملياً"، واقترحت مجدداً "تجميداً لنشر الصواريخ متوسطة المدى".

ومطلع فبراير/شباط الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، انسحاب بلاده من المعاهدة، متهماً روسيا بانتهاكها، وهو ما نفته موسكو.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رداً على ذلك، تعليق عمل بلاده بالمعاهدة ذاتها، وموافقته على بدء إنتاج صاروخ متوسط المدى أسرع من الصوت.

وفي 20 فبراير/شباط الماضي، حذّر بوتين من أن بلاده ستنشر صواريخ قادرة على استهداف الولايات المتحدة، إذا نشرت الأخيرة صواريخ في أوروبا.