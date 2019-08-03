سياسة
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أكثر من مليون ونصف شخص يصلون السعودية لأداء مناسك الحج
نقلت وكالة الأنباء السعودية أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية حتى نهاية الجمعة، بلغ مليوناً و516 ألفاً و101 شخص
أكثر من مليون ونصف شخص يصلون السعودية لأداء مناسك الحج
أعلنت السعودية السبت وصول أكثر من مليون ونصف مليون شخص، إلى البلاد لأداء مناسك الحج. / AFP
3 أغسطس 2019

أعلنت السعودية، السبت، وصول أكثر من مليون ونصف مليون شخص، إلى البلاد لأداء مناسك الحج.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية حتى نهاية الجمعة، مليوناً و516 ألفاً و101 شخص.

وأوضحت أن عدد القادمين عن طريق الجو بلغ مليوناً و412 ألفاً، و894 شخصاً، فيما قدم عن طرق البر 86395 شخصاً، وعبر البحر 16848 شخصاً.

وقدر المصدر نسبة الزيادة عن العام الماضي في التوقيت ذاته بـ9% والتي تصل إلى 123 ألفاً و369 شخصاً.

وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة، حيث تبدأ شعائر الفريضة الأعظم لدى المسلمين، وهي فريضة الحج.

وخلال موسم الحج السابق، وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى مليونين و371 ألفاً و675 حاجّاً، حسب إحصائية رسمية نهائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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