سياسة
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تركيا تضبط طن متفجرات داخل وكر لتنظيم داعش الإرهابي في "الباب" السورية
كشفت وزارة الداخلية التركية في بيان عن عملية مشتركة لقوات الدرك والاستخبارات ضد تنظيم داعش الإرهابي في مركز مدينة "الباب" شمالي سوريا، وضبطت القوات المشاركة في العملية، أجهزة هواتف ولاسلكي، وطنّاً من المتفجرات.
تركيا تضبط طن متفجرات داخل وكر لتنظيم داعش الإرهابي في "الباب" السورية
الداخلية التركية أشارت إلى ضبط طنّ من المتفجرات لـ داعش الإرهابي في مدينة الباب السورية / AA
3 أغسطس 2019

أعلنت وزارة الداخلية التركية ضبط طن من المتفجرات خلال عملية مشتركة لقوات الدرك والاستخبارات ضد تنظيم داعش الإرهابي، في مركز مدينة الباب شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة، في بيان السبت، أن استخبارات الدرك نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات، عملية مشتركة إثر تلقيها بلاغاً بوجود ورشة لتصنيع قنابل يديرها  تنظيم داعش الإرهابي في مركز المدينة.

وقالت إن العملية جرت بمشاركة القوات الأمنية المحلية، تحت إشراف خبراء المواد المتفجرة في الدرك التركي.

ووفقاً للبيان، فإن العملية أسفرت عن القبض على إرهابيي داعش الذين كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات في سوريا وتركيا، وبحوزتهم متفجرات.

وخلال أعمال التفتيش، ضبطت القوات المشاركة في العملية، أجهزة هواتف ولاسلكي، وطنّاً من المتفجرات، كما عثرت على كمية كبيرة من المعدات التي تستخدم في صناعة القنابل، فضلاً عن سترات ناسفة.

وأوضحت مصادر أن العملية المشتركة للدرك والاستخبارات حالت دون وقوع هجمات دموية كبيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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