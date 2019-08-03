أعلنت وزارة الداخلية التركية ضبط طن من المتفجرات خلال عملية مشتركة لقوات الدرك والاستخبارات ضد تنظيم داعش الإرهابي، في مركز مدينة الباب شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة، في بيان السبت، أن استخبارات الدرك نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات، عملية مشتركة إثر تلقيها بلاغاً بوجود ورشة لتصنيع قنابل يديرها تنظيم داعش الإرهابي في مركز المدينة.

وقالت إن العملية جرت بمشاركة القوات الأمنية المحلية، تحت إشراف خبراء المواد المتفجرة في الدرك التركي.

ووفقاً للبيان، فإن العملية أسفرت عن القبض على إرهابيي داعش الذين كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات في سوريا وتركيا، وبحوزتهم متفجرات.

وخلال أعمال التفتيش، ضبطت القوات المشاركة في العملية، أجهزة هواتف ولاسلكي، وطنّاً من المتفجرات، كما عثرت على كمية كبيرة من المعدات التي تستخدم في صناعة القنابل، فضلاً عن سترات ناسفة.

وأوضحت مصادر أن العملية المشتركة للدرك والاستخبارات حالت دون وقوع هجمات دموية كبيرة.