سياسة
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أردوغان: أبوابنا مفتوحة دائماً أمام المظلومين واللاجئين
قال الرئيس التركي في كلمة له خلال وضع حجر الأساس لكنيسة أرثوذكسية في إسطنبول، إن تركيا فتحت قلبها للجميع دون أي تمييز، وإنها تستضيف حالياً نحو 4 ملايين من الأشقاء المسلمين وغيرهم من أبناء المعتقدات الأخرى.
أردوغان: أبوابنا مفتوحة دائماً أمام المظلومين واللاجئين
أردوغان أكد أن تركيا تستضيف نحو 4 ملايين لاجئ من المسلمين وأصحاب المعتقدات الأخرى / AA
3 أغسطس 2019

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، إن أبواب تركيا مفتوحة دائماً على مصراعيها أمام المضطهدين اللاجئين إليها من كل أنحاء المعمورة.

وأوضح أردوغان في كلمة ألقاها خلال وضع حجر الأساس لكنيسة أرثوذكسية في إسطنبول، "قلوبنا وأبوابنا كانت مفتوحة دائماً على مر التاريخ أمام المظلومين القادمين إلى هذه الأراضي من إسبانيا إلى شمال إفريقيا".

وأضاف "نستضيف حالياً نحو 4 ملايين من أشقائنا المسلمين القادمين من سوريا والعراق من عرب وأكراد وتركمان فضلاً عن السريان والإيزيديين وغيرهم من أبناء المعتقدات الأخرى".

وتابع "بينما ارتكبت المنظمات الإرهابية في العراق وسوريا شتى أنواع الاضطهاد بحق هؤلاء وألحقت الأضرار بأرواحهم وممتلكاتهم، فتحنا قلوبنا للجميع دون أي تمييز".

وشدد الرئيس التركي على سياسة تركيا في عدم التمييز بقوله إنه "لم ولن يكون هناك مكان للتمييز في عقولنا وقلوبنا".

وأشار بشأن الإرهاب إلى أن المنظمات الإرهابية والقوى التي تتخذ منها مطية لها، هدفها الرئيس "وطننا المشترك".

وأكد أردوغان أن السبيل الوحيد لإفشال الهجمات التي تستهدف البلاد، هو أن يكون جميع المواطنين "على قلب رجل واحد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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