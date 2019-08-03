سياسة
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جولة محادثات جديدة بين واشنطن وطالبان في الدوحة
قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، إن جولة محادثات جديدة بين واشنطن وطالبان تُعقد السبت في الدوحة، وإن فريقه أعدّ مقترحاً ينصّ على انسحاب القوات الأمريكية ضمن بنود اتفاق سلام.
جولة محادثات جديدة بين واشنطن وطالبان في الدوحة
المفاوضات بين واشنطن وطالبان شهدت زخماً في الأسابيع الأخيرة - أرشيفية / AA
3 أغسطس 2019

كشف ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، أن جولة محادثات جدية تُعقد السبت بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مساعي إنهاء الصراع المستمر منذ 18 عاماً في أفغانستان.

وقال مجاهد حسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول، إن "فريق التفاوض التابع لطالبان أعد مقترحاً بشأن اتفاق محتمَل، وسيُناقَش خلال مباحثات اليوم"، مضيفاً أن "المحادثات قد تستمر بضعة أيام".

وأشار إلى أن "الاتفاق المقترح ينص على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وقال إنه لا يمكنه الكشف عن تفاصيل أخرى".

ويقود فريق التفاوض الأمريكي المبعوث الخاص للسلام زلماي خليل زاد، فيما يترأس وفد طالبان، ممثل الحركة شير محمد عباس ستانكزاي.

وصرّح خليل زاد ليل الجمعة، بأن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان "سيكون قائماً على شروط".

وقال المبعوث الأمريكي عبر حسابه على تويتر "نسعى إلى اتفاق سلام لا إلى اتفاق انسحاب. أي اتفاق سلام يُفضِي إلى الانسحاب، إن وجودنا في أفغانستان مستند إلى شروط، من ثم فأي انسحاب سيستند إلى شروط"، مؤكداً أن "الجانب الأمريكي وطالبان يرغبان في التوصل إلى اتفاق".

وفي السياق ذاته قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترمب يرغب في سحب جنود بلاده كافةً من أفغانستان، قبل حلول الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأكّد 5 مسؤولين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، لمحطة NBC الأمريكية، رغبة ترمب في استكمال عملية سحب الجنود من أفغانستان قبل حلول موعد انتخابات الرئاسة.

من ناحية أخرى، قال ترمب في تصريحات صحفية الجمعة، إن إدارته بدأت خفض عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان، دون الخوض في تفاصيل.

وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعاً بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، مما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وترفض طالبان إجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة بحجة أنها "غير شرعية"، وتشترط بغية التوصل إلى سلام معها خروج القوات الأمريكية من البلاد.

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي تُجري واشنطن مفاوضات مع حركة طالبان في الدوحة، بهدف إيجاد تسوية سياسية لإنهاء دوامة العنف المستمرة منذ 19 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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