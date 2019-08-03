ذكرت البعثة الأممية في أفغانستان السبت، أن أكثر من 1500 مدني سقطوا قتلى وجرحى في مناطق متفرقة من البلاد خلال يوليو/تموز الماضي.

وأشارت البعثة في تقرير أولي نقلت عنه وكالة أنباء أسوشيتد برس، إلى أن الحصيلة هي أعلى حصيلة سُجّلت خلال شهر واحد منذ مايو/أيار 2017. ولم تذكر البعثة أرقاماً منفصلة بشأن أعداد القتلى والجرحى.

وأوضحت البعثة أن هذا الارتفاع بين الضحايا المدنيين يُعزى بشكل أكبر إلى هجمات المسلحين، مضيفةً أن أكثر من 50% من تلك الخسائر يعود إلى الهجمات بالقنابل المزروعة على جوانب الطرق.

وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001 صراعاً بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، تَسبَّب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وترفض طالبان إجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة بحجة أنها "غير شرعية"، وتشترط بغية التوصل إلى سلام معها خروج القوات الأمريكية من البلاد.

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي تُجري واشنطن مفاوضات مع حركة طالبان في الدوحة، بهدف إيجاد تسوية سياسية لإنهاء دوامة العنف المستمرة منذ 18 عاماً.