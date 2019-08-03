سياسة
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تركيا.. القبض على مسؤول أنشطة PKK الإرهابي في أوروبا
نفذ جهازا الاستخبارات والأمن التركيان في ولاية بورصة، عملية أمنية أسفرت عن القبض على المسؤول عن أنشطة تنظيم PKK الإرهابي في أوروبا.
تركيا.. القبض على مسؤول أنشطة PKK الإرهابي في أوروبا
تركيا تقبض على مسؤول أنشطة منظمة PKK الإرهابية بأوروبا / AA
3 أغسطس 2019

أسفرت عملية مشتركة لجهازي الاستخبارات والأمن التركيين في ولاية بورصة، عن القبض على المسؤول عن أنشطة تنظيم PKK الإرهابي في أوروبا.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية، أن المدعو م.س الذي كان ينشط في النرويج كأحد قياديي PKK الإرهابي، جاء إلى تركيا قبل فترة.

وأوضحت المصادر أن وحدات الاستخبارات والأمن في تركيا بدأت ملاحقة م.س الذي اتضح أنه كان مسؤولاً عن الأنشطة التنظيمية لـPKK في أوروبا.

وبيّنت أن وحدات الاستخبارات والأمن نفّذت عملية مشتركة في ولاية بورصة بعد أن اشتبهت في محاولة م.س الهرب من تركيا.

وتمكنت الوحدات من توقيفه في 27 تموز/يوليو الماضي، وأُحيلَ إلى المحكمة في 31 من نفس الشهر.

وأصدرت المحكمة التركية قراراً بحبس الإرهابي المذكور بتهمة "الانتماء إلى تنظيم PKK الإرهابي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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