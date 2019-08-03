أسفرت عملية مشتركة لجهازي الاستخبارات والأمن التركيين في ولاية بورصة، عن القبض على المسؤول عن أنشطة تنظيم PKK الإرهابي في أوروبا.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية، أن المدعو م.س الذي كان ينشط في النرويج كأحد قياديي PKK الإرهابي، جاء إلى تركيا قبل فترة.

وأوضحت المصادر أن وحدات الاستخبارات والأمن في تركيا بدأت ملاحقة م.س الذي اتضح أنه كان مسؤولاً عن الأنشطة التنظيمية لـPKK في أوروبا.

وبيّنت أن وحدات الاستخبارات والأمن نفّذت عملية مشتركة في ولاية بورصة بعد أن اشتبهت في محاولة م.س الهرب من تركيا.

وتمكنت الوحدات من توقيفه في 27 تموز/يوليو الماضي، وأُحيلَ إلى المحكمة في 31 من نفس الشهر.

وأصدرت المحكمة التركية قراراً بحبس الإرهابي المذكور بتهمة "الانتماء إلى تنظيم PKK الإرهابي".