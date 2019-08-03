سياسة
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عقوبات مالية أمريكية جديدة تستهدف روسيا على خلفية "قضية سكريبال"
فرضت الولايات المتحدة السبت مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، على خلفيّة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري البريطانيّة عام 2018. وستفرض واشنطن قيوداً على صادرات السّلع والتكنولوجيا إلى موسكو بموجب العقوبات.
عقوبات مالية أمريكية جديدة تستهدف روسيا على خلفية "قضية سكريبال"
واشنطن وبريطانيا تتهمان مسؤولين روساً بالضلوع في قضية تسميم سكريبال في مدينة سالزبري البريطانية / Reuters
3 أغسطس 2019

فرضت الولايات المتحدة السبت مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، على خلفية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري البريطانيَّة عام 2018.

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في بيان، إن واشنطن ستُعارض "تقديم أي قرض أو مساعدة تقنية لروسيا" من جانب المؤسسات المالية الدولية، وستفرض قيوداً تمنع المصارف الأمريكية من تمويل الديون السياديَّة الروسيَّة.

وستفرض الولايات المتحدة أيضاً قيوداً على صادرات السّلع والتكنولوجيا إلى روسيا، حسب أورتاغوس.

وهذه التدابير التي اتُّخذت بموجب قانون أمريكي يعود إلى عام 1991 ويتعلّق بالقضاء على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ستدخل حيِّز التنفيذ "قرب 19 أغسطس/آب" بعد إبلاغ الكونغرس، حسبما أوضحت أورتاغوس.

واتُّهمَت عناصر في الاستخبارات الروسية بتسميم سكريبال وابنته في المدينة الإنجليزية في مارس/آذار العام الماضي بغاز الأعصاب نوفيتشوك، الذي طُوّر خلال الحقبة السوفييتية.

وتنفي موسكو أي دور لها في التسميم، وعرضت تفسيرات عديدة ومختلفة ووجهت اتهامات في المقابل.

وسكريبال، الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، حُكم عليه بالسجن في 2006 بتهمة "الخيانة العظمى" قبل أن يُطلَق سراحه في صفقة تبادل للجواسيس بين موسكو ولندن وواشنطن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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