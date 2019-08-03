سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 3 أغسطس/آب 2019
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خلاصات من TRT عربي: 3 أغسطس/آب 2019
واشنطن تنسحب رسميّاً من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا / AA
3 أغسطس 2019

أهم الأحداث:

واشنطن تنسحب رسميّاً من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا، والائتلاف الوطني السوري ينفي وجود حملة ترحيل تستهدف السوريين بتركيا.

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واشنطن تنسحب رسميّاً من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها رسميّاً من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، وقالت إن قرارها جاء ردّاً على "انتهاك روسيا المتعمد للاتفاقية”، حسب بيان لوزير الخارجية الأمريكي. [TRT عربي]

وكانت واشنطن ألمحت إلى عزمها الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى قبل ستة أشهر ما لم تلتزمها موسكو، لكن روسيا قالت إنها ذريعة للانسحاب من معاهدة تعتقد أن الولايات المتحدة تريد أن تتخلى عنها على أي حال بغية تطوير صواريخ جديدة. [رويترز]

الائتلاف الوطني السوري ينفي وجود حملة ترحيل للسوريين بتركيا

قال الائتلاف الوطني السوري المعارض، إن التقارير التي تداولتها وسائل إعلام زعمت وجود حملات ترحيل تستهدف السوريين في تركيا "لا تعكس الحقيقة"، نافياً وجود حملة تستهدف السوريين في تركيا بغرض ترحيلهم. [TRT عربي]

وأشار الائتلاف إلى أن تركيا منحت السوريين الذين لجؤوا إليها بسبب الحرب، "الحماية المؤقتة" على أراضيها في إطار القوانين الدولية، وبلغ عددهم 3 ملايين و634 ألفاً و378 شخصًا. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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