سياسة
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الناتو: لا نفكر في دمج منظومة S-400 بالمنظومات الدفاعية الموجودة لدينا
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إن الحلف لا يفكر في دمج منظومة الدفاع الروسية S-400 بالمنظومات الدفاعية الموجودة لدى أية دولة من أعضائه، وفي سياق آخر أكد أن انسحاب واشنطن من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى كان بدعم من جميع الحلفاء في الناتو.
الناتو: لا نفكر في دمج منظومة S-400 بالمنظومات الدفاعية الموجودة لدينا
 الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عن ترحيبه بالمحادثات الجارية بين تركيا والولايات المتحدة، المتعلقة بشراء تركيا منظومة باتريوت  الدفاعية / AA
2 أغسطس 2019

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف لا يفكر في دمج منظومة الدفاع الروسية S-400 بالمنظومات الدفاعية الموجودة لدى أية دولة من أعضائه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عُقد في بروكسل الجمعة، تطرق ستولتنبرغ خلاله إلى ملف شراء تركيا منظومة الدفاع الجوية الروسية بعيدة المدى S-400.

وأعرب عن ترحيبه بالمحادثات الجارية بين تركيا والولايات المتحدة، المتعلقة بشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي باتريوت الصاروخية الأمريكية، مشيراً إلى أن فرنسا وإيطاليا تجري محادثات مماثلة لشراء صواريخ باتريوت.

وحول انسحاب روسيا من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى بعد انسحاب الولايات المتحدة، قال إن انسحاب واشنطن من المعاهدة كان بدعم من جميع الحلفاء في الناتو.

وأعلنت الخارجية الروسية في بيان لها، الجمعة، أن معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى الموقّعة بينها وبين الولايات المتحدة قد انتهت بمبادرة.

وأكد البيان "أنه في 2 أغسطس/آب 2019، وبمبادرة من الجانب الأمريكي، أنهيت المعاهدة بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والولايات المتحدة الأمريكية حول حظر صواريخها المتوسطة وقصيرة المدى، الموقّعة في واشنطن في 8 ديسمبر/كانون الأول 1987".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الجمعة، انسحابها رسمياً من المعاهدة، وقالت إنها تُحمّل روسيا وحدها مسؤولية إلغاء المعاهدة.

وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، انسحاب بلاده من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، متهماً روسيا بانتهاكها، وهو ما نفته موسكو.

وفي 1987، وقع الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، معاهدة يلتزم بموجبها البلدان عدم اختبار أو نشر لصواريخ تطلق من البر بمدى يتراوح بين 500 و5500 كم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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