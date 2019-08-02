دحض الائتلاف الوطني السوري المعارض الجمعة، تقارير تداولتها وسائل إعلام زعمت وجود حملات ترحيل تستهدف السوريين في تركيا، مؤكداً أن هذه التقارير "لا تعكس الحقيقة".

جاء ذلك في بيان نشره الائتلاف، في وقت تنتشر فيه حملات تشويه عن وضع السوريين في تركيا.

وذكر البيان "أن ملايين السوريين المقيمين في تركيا ممتنون على حسن استضافتها لهم، وأن المعلومات التي حصلنا عليها من السلطات المختصة تفيد بأن الادعاءات التي تناقلتها وسائل إعلام دولية ومواقع تواصل اجتماعي لا تعكس الحقيقة".

ونفي وجود حملة تستهدف السوريين في تركيا بغرض ترحيلهم، مشيراً إلى أن تركيا منحت السوريين الذين لجأوا إليها بسبب الحرب، "الحماية المؤقتة" على أراضيها في إطار القوانين الدولية.

وتابع أنه وفقاً للمعطيات الرسمية التي وردتنا من الجانب التركي، بلغ عدد السوريين الخاضعين لـ"الحماية المؤقتة" في تركيا 3 ملايين و634 ألفاً و378 شخصاً، حتى 18 يوليو/تموز 2019 وأن هذا العدد من السوريين يُستضافون في أجواء آمنة.

وأضاف أن "المسؤولين الأتراك، أكدوا أن الحكومة التركية لا تعتزم إطلاقاً ترحيل السوريين، وفق ما تقتضيه السياسة الإنسانية التي تتبعها".

يُشار إلى أن ولاية إسطنبول أمهلت السوريين المقيمين من حمَلة بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات أخرى لتصحيح أوضاعهم عبر العودة إلى مكان إقامتهم الأصلية خلال مدة أقصاها 20 أغسطس/آب المقبل.

وأنه سينقل السوريون الذين لا يخضعون لقانون الحماية المؤقتة (بلا قيد/أو إقامة) إلى ولايات أخرى ستُحدد بتعليمات من وزارة الداخلية، في إطار الجهود لمكافحة الهجرة غير النظامية.