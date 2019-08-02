سياسة
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قوات الاحتلال تصيب 49 فلسطينياً بينهم 24 بالرصاص شرقي غزة
قال شهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت صحفيَّين، هما أسامة الكحلوت، وحاتم عمر خلال قمع مسيرات العودة شرقي غزة.
قوات الاحتلال تصيب 49 فلسطينياً بينهم 24 بالرصاص شرقي غزة
"مسيرات العودة" مستمرة على حدود غزة منذ عام 2018 / AA
2 أغسطس 2019

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إصابة 49 متظاهراً، بينهم 24 بالرصاص الحي، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها "أُصيب 49 فلسطينياً، بإصابات مختلفة منها 24 بالرصاص الحي من قِبل قوات الاحتلال الاسرائيلي". ولم توضح الوزارة طبيعة بقية الإصابات.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن من بين المصابين صحفيَّين، هما أسامة الكحلوت، وحاتم عمر.

وأضاف الشهود أن الكحلوت الذي يعمل مراسلاً صحفياً لصحف محلية أُصيب برصاصة حية في قدمه، فيما أُصيب عمر، الذي يعمل مصوراً لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، برصاصتين مطاطيتين في كلتا قدميه.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس/آذار 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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