كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، خلال لقائه مندوبي وسائل إعلام في العاصمة أنقرة يوم الجمعة، أن الجنسية التركية مُنحت حتى الآن لـ92 ألفاً و280 سورياً، 47 ألفاً منهم بالغون والبقية أطفال.

وأعلن صويلو في اللقاء عن ضبط أكثر من 177 ألف مهاجر غير نظامي منذ مطلع العام الحالي.

وقال صويلو "ضبطنا العام الحالي 177 ألفاً و654 مهاجراً غير نظامي لغاية 29 يوليو/تموز ويبدو أننا سنتجاوز الـ300 ألف"، لافتاً إلى إلقاء القبض على 72 ألف مهاجر أفغاني في سبعة أشهر، وترحيل 29 ألفاً منهم.

وحذر صويلو من تداعيات بعض المطالبات بفتح الأبواب أمام المهاجرين غير النظاميين المتجهين إلى أوروبا. قائلاً "هل تعلمون ماذا سيحدث حال عبورهم إلى أوروبا؟ ستتحول تركيا إلى مركز عبور لا يمكن لأحد إدارته، في حال لم نضبط الوضع".

وأشار إلى أنه في حال فتح الحدود فإن ولاية إزمير غربي تركيا، ربما يمر منها يومياً نحو 35 ألف مهاجر.

وذكر صويلو أنه جرى ضبط 35 ألف مهاجر غير نظامي في إسطنبول منذ مطلع العام الحالي، في حين ضُبط 28 ألف مهاجر في الولاية العام الماضي.

وأوضح أنه جرى ضبط 12 ألفاً و474 مهاجراً في إسطنبول، في الفترة ما بين 12 و31 يوليو/تموز الماضي.

من ناحية أخرى، تطرّق صويلو إلى عمليات فرار أعضاء منظمة غولن الإرهابية التي قامت بمحاولة انقلابية فاشلة في تركيا، في 15 يوليو/تموز 2016.

وذكر صويلو أن نحو 8 آلاف شخص ينتمي إلى منظمة غولن عبر ولاية أدرنة إلى اليونان من خلال مسار المهاجرين غير النظاميين في غضون الـ25 عاماً الأخيرة.