قال أحمد طعمة، رئيس وفد المعارضة السورية إلى العاصمة الكازاخية نور سلطان (أستانا سابقاً) الجمعة، إن وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا الذي أُعلن عنه الخميس، سيطبق بضمانة تركيا وروسيا وإيران.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوفد المعارضة السورية، في ختام مباحثات "أستانا 13"، ولفت إلى أن وفدهم طالب بإلزام النظام بالتفاهم ووقف استهداف المدنيين والبنية التحتية.

وحول إعلان النظام السوري عن وقف إطلاق مشروط، أوضح طعمة أنهم التزموا باتفاق سوتشي منذ سبتمبر/أيلول الماضي؛ ولكن النظام حاول استغلال بنود الاتفاق لصالحه وحقق بعض التقدم الميداني، ورداً على ذلك أعاد الجيش السوري الحر سلاحه الثقيل إلى المنطقة لمواجهة النظام.

وكان النظام أعلن الخميس موافقته على وقف إطلاق النار شمالي سوريا "شريطة أن يطبق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع المسلحين بحدود 20 كم بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد في إدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق "سوتشي"، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

ومنذ 26 أبريل/نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا، التي حُددت بموجب مباحثات أستانا، بالتزامن مع عملية برية.

ويقطن المنطقة حالياً نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات آلاف ممن هجّرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.