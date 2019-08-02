سياسة
2 دقيقة قراءة
المعارضة السورية: وقف إطلاق النار في إدلب سُيطبق بضمانة تركيا وروسيا وإيران
صرح رئيس وفد المعارضة السورية في مباحثات أستانا بأن وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا سيطبق بضمانة تركيا وروسيا وإيران، مطالباً بإلزام النظام السوري بالتفاهم ووقف استهداف المدنيين والبنية التحتية.
المعارضة السورية: وقف إطلاق النار في إدلب سُيطبق بضمانة تركيا وروسيا وإيران
أوضح أحمد طعمة أن وفده طالب بإلزام النظام السوري بالتفاهم ووقف استهداف المدنيين / AA
2 أغسطس 2019

قال أحمد طعمة، رئيس وفد المعارضة السورية إلى العاصمة الكازاخية نور سلطان (أستانا سابقاً) الجمعة، إن وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا الذي أُعلن عنه الخميس، سيطبق بضمانة تركيا وروسيا وإيران.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوفد المعارضة السورية، في ختام مباحثات "أستانا 13"، ولفت إلى أن وفدهم طالب بإلزام النظام بالتفاهم ووقف استهداف المدنيين والبنية التحتية.

وحول إعلان النظام السوري عن وقف إطلاق مشروط، أوضح طعمة أنهم التزموا باتفاق سوتشي منذ سبتمبر/أيلول الماضي؛ ولكن النظام حاول استغلال بنود الاتفاق لصالحه وحقق بعض التقدم الميداني، ورداً على ذلك أعاد الجيش السوري الحر سلاحه الثقيل إلى المنطقة لمواجهة النظام.

وكان النظام أعلن الخميس موافقته على وقف إطلاق النار شمالي سوريا "شريطة أن يطبق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع المسلحين بحدود 20 كم بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد في إدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق "سوتشي"، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

ومنذ 26 أبريل/نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا، التي حُددت بموجب مباحثات أستانا، بالتزامن مع عملية برية.

ويقطن المنطقة حالياً نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات آلاف ممن هجّرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us