سياسة
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الصادرات التركية تحقّق رقماً قياسياً جديداً الشهر الماضي
قالت وزيرة التجارة التركية روخسار بكجان، إن الصادرات التركية ارتفعت بنسبة 8.32% في يوليو/تموز الماضي، لتبلغ 15 ملياراً و958 مليون دولار. وأوضحت بكجان أن واردات تركيا انخفضت بنسبة 7.98% في نفس الفترة وبلغت 19 ملياراً و288 مليون دولار.
الصادرات التركية تحقّق رقماً قياسياً جديداً الشهر الماضي
الصادرات التركية خلال الشهر الماضي حطمت رقماً قياسياً جديداً في تاريخ البلاد / AA
2 أغسطس 2019

أعلنت وزيرة التجارة التركية روخسار بكجان ارتفاع الصادرات التركية بنسبة 8.32% في يوليو/تموز الماضي، لتبلغ 15 ملياراً و958 مليون دولار.

وكشفت الوزيرة التركية الجمعة عن معطيات التجارة الخارجية، خلال اجتماع مع مصدري منطقة إيجة في ولاية إزمير غربي تركيا.

وأوضحت بكجان أن واردات تركيا انخفضت بنسبة 7.98% في يوليو/تموز، وبلغت 19 ملياراً و288 مليون دولار.

وقالت إن صادرات الشهر المنصرم حقّقت رقماً قياسياً جديداً، في تاريخ الجمهورية.

وأعربت عن أملها في استمرار الاقتصاد التركي في تحقيق أرقام قياسية جديدة في مجال الصادرات.

وبيَّنَت أن القيمة الإجمالية للصادرات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغت 104.2 مليار دولار.

وأوضحت أن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي زادت بنسبة 8.59%، وبلغت 7 مليارات و826 مليون دولار خلال يوليو/تموز. وأشارت الوزيرة إلى أن حصة الاتحاد الأوروبي من الصادرات التركية تبلغ 49%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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