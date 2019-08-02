ارتفعت نسبة مبيعات العقارات للأجانب في تركيا بنسبة 69%، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت 19 ألف و952 عقاراً.

وحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية، فإن نسبة مبيعات العقارات للأجانب في تركيا ارتفعت بنحو 4 أضعاف خلال السنوات الست الأخيرة.

وأوضحت المعطيات أن مجموعة المساكن التي جرى بيعها في عموم تركيا خلال النصف الأول من 2019، بلغت 505 آلاف و796 مسكناً.

وتصدرت إسطنبول المدن التركية الأكثر بيعاً للعقارات، إذ اشترى الأجانب 8 آلاف و903 مساكن، تلتها أنطاليا بـ4 آلاف و93 عقاراً، ثم العاصمة أنقرة بألف و111 عقاراً.

وجاء العراقيون وفق البيانات على رأس قائمة الأكثر شراءً للعقارات في تركيا بواقع 3 آلاف و337 عقاراً، ثم الإيرانيون بألفين و202 عقار، ثم الروس بواقع 1264، والسعوديون بـ1094 مسكناً.