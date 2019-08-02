سياسة
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الأجانب اشتروا قرابة 20 ألف عقار في تركيا خلال النصف الأول من العام
اشترى الأجانب في تركيا نحو 20 ألف عقار خلال النصف الأول من 2019، بما يحقق لتركيا نسبة ارتفاع في شراء الأجانب للعقارات بـ69%. وارتفعت نسبة مبيعات العقارات للأجانب في تركيا نحو 4 أضعاف خلال السنوات الست الأخيرة حسب معطيات هيئة الإحصاء التركية.
الأجانب اشتروا قرابة 20 ألف عقار في تركيا خلال النصف الأول من العام
في ستة أشهر.. شراء الأجانب للعقارات بتركيا يرتفع بنسبة 69% / AA
2 أغسطس 2019

ارتفعت نسبة مبيعات العقارات للأجانب في تركيا بنسبة 69%، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت 19 ألف و952 عقاراً.

وحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية، فإن نسبة مبيعات العقارات للأجانب في تركيا ارتفعت بنحو 4 أضعاف خلال السنوات الست الأخيرة.

وأوضحت المعطيات أن مجموعة المساكن التي جرى بيعها في عموم تركيا خلال النصف الأول من 2019، بلغت 505 آلاف و796 مسكناً.

وتصدرت إسطنبول المدن التركية الأكثر بيعاً للعقارات، إذ اشترى الأجانب 8 آلاف و903 مساكن، تلتها أنطاليا بـ4 آلاف و93 عقاراً، ثم العاصمة أنقرة بألف و111 عقاراً.

وجاء العراقيون وفق البيانات على رأس قائمة الأكثر شراءً للعقارات في تركيا بواقع 3 آلاف و337 عقاراً، ثم الإيرانيون بألفين و202 عقار، ثم الروس بواقع 1264، والسعوديون بـ1094 مسكناً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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