سياسة
2 دقيقة قراءة
"أستانا 13".. اتفاق لوقف انتهاكات مناطق خفض التصعيد بسوريا
اتفقت تركيا وروسيا وإيران، الدول الضامنة في محادثات "أستانا 13" حول سوريا، على اتخاذ تدابير ملموسة لمنع وقوع إصابات بين المدنيين في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وضمان أمن الأفراد العسكريين للدول الضامنة.
"أستانا 13".. اتفاق لوقف انتهاكات مناطق خفض التصعيد بسوريا
البيان الختامي للجولة 13 من محادثات أستانا جدّد تأكيد الدول الضامنة التزامها وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها / AA
2 أغسطس 2019

اتفقت تركيا وروسيا وإيران، الدول الضامنة في محادثات "أستانا 13" حول سوريا، على اتخاذ تدابير ملموسة لمنع وقوع إصابات بين المدنيين في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وضمان أمن الأفراد العسكريين للدول الضامنة.

وشارك في الاجتماعات وفود الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، فضلاً عن نظام بشار الأسد والمعارضة المسلحة، بالإضافة إلى مشاركة الأردن ولبنان والعراق بصفة مراقب للمرة الأولى.

والتقى الوفد التركي الذي يرأسه نائب وزير الخارجية سدات أونال، وفد المعارضة السورية صباح الجمعة، ثم التقى وفد العراق.

وعقدت الأطراف المشاركة لقاءات ثنائية وثلاثية في اليوم الثاني والأخير من الاجتماع. وترأس وفد روسيا ألكسندر لافرينتيف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، فيما ترأس الوفد الإيراني علي أصغر حاجي نائب وزير الخارجية.

وعقب ذلك اختُتمت اجتماعات محادثات "أستانا 13" في العاصمة الكازاخية نور سلطان، وتلا نائب وزير خارجية كازاخستان رومان فاسيلينكو البيان الختامي.

وجدّد البيان الختامي للجولة 13 من المحادثات تأكيد الدول الضامنة التزامها وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأكّد البيان مواصلة محاربة "داعش" و"جبهة النصرة"، وإرهابيين مُدرَجين على قائمة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

ورفضت الأطراف احتلال إسرائيل هضبة الجولان، وشدَّدَت على وجوب احترام جميع القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها، القرار الأممي رقم 497 الصادر في 17 ديسمبر/كانون الأول 1981 (الذي يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضمّ مرتفعات الجولان).

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us