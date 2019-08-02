قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي الجمعة، إن بلاده ستُضطرّ إلى إنشاء منطقة آمنة بمفردها في سوريا في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أقصوي في العاصمة أنقرة، أكَّد فيه أن وفداً عسكريّاً أمريكيّاً سيزور تركيا الاثنين.

وأشار أقصوي إلى أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري سيزور تركيا، لعقد لقاءات ومباحثات مع الجانب التركي، حول المنطقة الآمنة والشأن السوري بتفاصيله كافة.

وأوضح متحدث الخارجية أن تركيا نقلت إلى جيفري تطلعاتها حول المنطقة الآمنة في سوريا، وضرورة أن تمتدّ هذه المنطقة بعمق 32 كم من الحدود التركية باتجاه الأراضي السورية، وتولِّي تركيا السيطرة على هذه المنطقة وإخراج تنظيم YPG/PKK الإرهابي من المنطقة.

وأضاف أقصوي "إذا لم نتمكن من الاتفاق مع الولايات المتحدة، فسنُضطرّ إلى إنشاء منطقة آمنة بمفردنا (في سوريا)، ونحن ننقل هذا الشأن إلى نظرائنا في الولايات المتحدة على جميع المستويات".

وشدَّد على أن تركيا لن تسمح بتحويل المباحثات المتعلقة بالمنطقة الآمنة إلى ذريعة للمماطلة، وإذا لم تُلَبَّ تتطلعاتنا، فإننا نمتلك القدرة على اتخاذ جميع أنواع التدابير لضمان أمننا القومي".

وأعرب أقصوي عن رغبة بلاده في تطهير المنطقة من التنظيمات الإرهابية كافة، وتأسيس حزام سلام، مضيفاً "ستستمرّ المفاوضات مع الوفد العسكري الأمريكي الذي سيأتي إلى تركيا في 5 أغسطس الحالي".

وفي ما يتعلق بانتظار شاحنات تركية في ميناء سعودي دون مبررات منذ أيام، أشار أقصوي إلى تزايد المشكلات التي تتعرض لها الشاحنات والحاويات التركية في المملكة العربية السعودية خلال الآونة الأخيرة، وأكَّد أن بلاده تقدمت بالمبادرات اللازمة حول الموضوع.

وأضاف "من بين 300 شاحنة تنتظر في الجمارك (السعودية)، سُمح لـ100 شاحنة بالمغادرة تدريجيّاً، وهي تحمل الخضراوات والفاكهة الطازجة، وبدرونا نواصل متابعة شؤونها، كما ننتظر من الجانب السعودي حلّ مشكلة مصدّري بلادنا، ونأمل أن لا يكون هذا الإجراء يستهدف تركيا بصفة خاصة".