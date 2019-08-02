سياسة
3 دقيقة قراءة
أنقرة: سننشئ منطقة آمنة بمفردنا في سوريا إن لم نتفاهم مع واشنطن
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية الجمعة، أن أنقرة ستُضطرّ إلى إنشاء منطقة آمنة بمفردها في سوريا في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن في هذا الشأن.
أنقرة: سننشئ منطقة آمنة بمفردنا في سوريا إن لم نتفاهم مع واشنطن
المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي قال إن وفداً عسكرياً أمريكياً سيزور تركيا الاثنين / AA
2 أغسطس 2019

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي الجمعة، إن بلاده ستُضطرّ إلى إنشاء منطقة آمنة بمفردها في سوريا في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أقصوي في العاصمة أنقرة، أكَّد فيه أن وفداً عسكريّاً أمريكيّاً سيزور تركيا الاثنين.

وأشار أقصوي إلى أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري سيزور تركيا، لعقد لقاءات ومباحثات مع الجانب التركي، حول المنطقة الآمنة والشأن السوري بتفاصيله كافة.

وأوضح متحدث الخارجية أن تركيا نقلت إلى جيفري تطلعاتها حول المنطقة الآمنة في سوريا، وضرورة أن تمتدّ هذه المنطقة بعمق 32 كم من الحدود التركية باتجاه الأراضي السورية، وتولِّي تركيا السيطرة على هذه المنطقة وإخراج تنظيم YPG/PKK الإرهابي من المنطقة.

وأضاف أقصوي "إذا لم نتمكن من الاتفاق مع الولايات المتحدة، فسنُضطرّ إلى إنشاء منطقة آمنة بمفردنا (في سوريا)، ونحن ننقل هذا الشأن إلى نظرائنا في الولايات المتحدة على جميع المستويات".

وشدَّد على أن تركيا لن تسمح بتحويل المباحثات المتعلقة بالمنطقة الآمنة إلى ذريعة للمماطلة، وإذا لم تُلَبَّ تتطلعاتنا، فإننا نمتلك القدرة على اتخاذ جميع أنواع التدابير لضمان أمننا القومي".

وأعرب أقصوي عن رغبة بلاده في تطهير المنطقة من التنظيمات الإرهابية كافة، وتأسيس حزام سلام، مضيفاً "ستستمرّ المفاوضات مع الوفد العسكري الأمريكي الذي سيأتي إلى تركيا في 5 أغسطس الحالي".

وفي ما يتعلق بانتظار شاحنات تركية في ميناء سعودي دون مبررات منذ أيام، أشار أقصوي إلى تزايد المشكلات التي تتعرض لها الشاحنات والحاويات التركية في المملكة العربية السعودية خلال الآونة الأخيرة، وأكَّد أن بلاده تقدمت بالمبادرات اللازمة حول الموضوع.

وأضاف "من بين 300 شاحنة تنتظر في الجمارك (السعودية)، سُمح لـ100 شاحنة بالمغادرة تدريجيّاً، وهي تحمل الخضراوات والفاكهة الطازجة، وبدرونا نواصل متابعة شؤونها، كما ننتظر من الجانب السعودي حلّ مشكلة مصدّري بلادنا، ونأمل أن لا يكون هذا الإجراء يستهدف تركيا بصفة خاصة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us