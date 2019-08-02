واصلت الأطراف المشاركة في الاجتماع الثالث عشر للدول الضامنة لمسار أستانا بشأن سوريا، مباحثاتها صباح الجمعة، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، ومن المنتظر صدور بيان ختامي في غضون الساعات المقبلة.

ويشارك في الاجتماع وفود الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، فضلاً عن نظام بشار الأسد والمعارضة المسلحة، بالإضافة إلى مشاركة الأردن ولبنان والعراق بصفة مراقب للمرة الأولى.

والتقى الوفد التركي الذي يرأسه نائب وزير الخارجية سدات أونال، وفد المعارضة السورية صباح الجمعة، ثم التقى وفد العراق.

وعقدت الأطراف المشاركة لقاءات ثنائية وثلاثية في اليوم الثاني والأخير من الاجتماع، ومن المنتظر صدور بيان ختامي في غضون الساعات المقبلة.

ويترأس وفد روسيا مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، فيما يترأس الوفد الإيراني علي أصغر حاجي نائب وزير الخارجية.

ويتناول الاجتماع الأوضاع في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وشمال شرقي سوريا، واستكمال جهود تشكيل لجنة صياغة الدستور، وتدابير بناء الثقة بين أطراف الصراع، وعودة اللاجئين، والوضع الإنساني وإعادة الإعمار.