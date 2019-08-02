سياسة
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مقتل 17 من قوات الحزام الأمني في هجوم للقاعدة جنوبي اليمن
شنّ تنظيم أنصار الشريعة، الفرع المحلي لتنظيم القاعدة الإرهابي، هجوماً استهدف نقاطاً ومعسكراً لقوات "الحزام الأمني" في محافظة أبين جنوبي اليمن، أسفر عن مقتل 17 من قوات الحزام الأمني.
مقتل 17 من قوات الحزام الأمني في هجوم للقاعدة جنوبي اليمن
مقتل 17 من قوات الحزام الأمني في هجوم للقاعدة جنوبي اليمن / AA
2 أغسطس 2019

قُتل 17 جنديّاً على الأقل وأُصيب أكثر من 10 آخرين الجمعة، في هجوم لتنظيم أنصار الشريعة، الفرع المحلي لتنظيم القاعدة الإرهابي، استهدف نقاطاً ومعسكراً لقوات "الحزام الأمني" في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وحسب مصدر أمني نقلت عنه وكالة الأناضول فإن عدداً من عناصر تنظيم أنصار الشريعة قُتلوا في المعارك التي أعقبت الهجوم، وبعض جثث القتلى سُحبَت من المواقع، ومعظم القتلى سقطوا في الساعات الأولى من الهجوم الذي شنّه عناصر التنظيم.

وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة، شن مسلحو أنصار الشريعة هجوماً على معسكر ونقاط عسكرية لقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات في منطقة الخيالة بمديرية المحفد في أبين، انتهى بسيطرة عناصر التنظيم الإرهابي على مقر المعسكر والنقاط العسكرية في المديرية.

وسيطر التنظيم على المعسكر لساعات قبل أن تشن قوات الحزام الأمني هجوماً مضادّاً وتستعيده، وفق المصدر الأمني ذاته.

يأتي الهجوم بعد يوم من هجوم بسيارة مفخخة استهدف مركزاً للشرطة في عدن ما أدَّى إلى مقتل 10 جنود على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

وبعد أقل من ساعة على هجوم السيارة المفخخة شنّ الحوثيون هجوماً مزدوجاً على معسكر للحزام الأمني في عدن، أسفر عن مقتل 32 عسكرياً بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد اللواء منير اليافعي المعروف بأبي اليمامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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