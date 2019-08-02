سياسة
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السعودية تقر رسمياً تعديلات واسعة لتخفيف قيود الولاية على المرأة
أقرت السعودية رسمياً تعديلات واسعة لتخفيف قيود الولاية على المرأة، شملت حقّ السفر والمساواة في العمل. جاء ذلك ضمن مراسيم ملكية بشأن تعديلات في قوانين نظام وثائق السفر، والأحوال المدنية، ونظام العمل، والتأمينات الاجتماعية.
السعودية تقر رسمياً تعديلات واسعة لتخفيف قيود الولاية على المرأة
المراسيم الملكية الجديدة في السعودية تشمل تعديلات واسعة لتخفيف قيود الولاية على المرأة / Reuters
2 أغسطس 2019

أقرت السعودية رسمياً، تعديلات واسعة لتخفيف قيود الولاية على المرأة، شملت حق السفر والمساوة في العمل.

جاء ذلك ضمن مراسيم ملكية نشرتها الجريدة الرسمية للبلاد "أم القرى"، بشأن تعديلات في قوانين نظام وثائق السفر، والأحوال المدنية، ونظام العمل، والتأمينات الاجتماعية.

ومنحت التعديلات المرأة نفس حقوق الرجل في ما يتعلق بحقّ استخراج جواز السفر ومغادرة البلاد، دون اشتراط موافقة وليّ أمرها، لا كما كان معمولاً به في السابق.

وحتى إقرار تلك التعديلات كانت النساء من أي سنّ والرجال الذين تقلّ سنّهم عن 21 عاماً في السعودية، يحتاجون إلى إذن وليّ الأمر للسفر إلى الخارج.

كما ألغت التعديلات نصّاً قانونيّاً بأن يكون "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها"، كما كان معمولاً به سابقاً.

وأدرجت التعديلات مصطلحاً قانونياً للمرأة يمكنها من خلاله أن تصبح "رب أسرة"، بعد أن كان الأمر مقتصراً على الرجال أو النساء اللاتي توُفّي أزواجهن.

كما تمنح التعديلات المرأة للمرة الأولى حقّ تسجيل المواليد والزواج والطلاق وإصدار وثائق أسرية رسمية بالإضافة، إلى حق الوصاية على الأطفال القصر.

وأضافت التعديلات إلى تعريف العامل عبارة "ذكراً أو أنثى"، بعد أن كان غير محدَّد النوع، وشملت أيضاً الحقّ في العمل دون تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن.

وبالنسبة إلى سن التقاعد سوّت التعديلات بين المرأة والرجل (يعادل 58 سنة ميلادية)، بعد أن كانت محددة بـ60 هجرية للرجال و55 هجرية للنساء.

تأتي هذه التعديلات لتغيير شروط الولاية بعد عمليات تدقيق دولي وانتقادات حقوقية إثر هروب مجموعة من الشابات السعوديات وطلبهن اللجوء، اعتراضاً على قوانين المملكة وعاداتها التي جعلتهن "عبيداً" لأقاربهن الذكور، على حد وصفهن.

وتقول جماعات حقوقية إن قوانين الولاية تحوِّل النساء إلى "مواطنين من الدرجة الثانية، وتحرمهن الحقوق الإنسانية والاجتماعية الأساسية وتتيح الإساءة إليهن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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