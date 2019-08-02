سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 2 أغسطس/آب 2019
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خلاصات من TRT عربي: 2 أغسطس/آب 2019
إيران تقول إن عقوبات واشنطن ضد ظريف علامة عجز وخوف  / Reuters
2 أغسطس 2019

أهم الأحداث:

اختتام اللقاءات التمهيدية لمحادثات أستانا 13 في العاصمة الكازاخية، وانتقادات ضد العقوبات الأمريكية على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وروحاني يصفها بالتصرف الصبياني.

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العقوبات الأمريكية.. تصرف صبياني

فرضت واشنطن عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء الأربعاء، شملت تجميد أي ممتلكات أو مصالح له داخل الولايات المتحدة، لكن الوزير قال على تويتر إنه ليس لديه شيء هناك. [رويترز]

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، إن فرض الولايات المتحدة عقوبات على ظريف "تصرف صبياني". [رويترز]

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات واعتبرتها "علامة على عجز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب". [الأناضول]

وقالت الخارجية الصينية إن العقوبات الأمريكية ضد إيران لن تساهم في حل المشكلة، معربة عن معارضتها للعقوبات الأحادية على الوزير. [TRT عربي]

اختتام اللقاءات التمهيدية لمحادثات أستانا 13

اختُتمت الخميس اللقاءات التمهيدية لمحادثات أستانا 13 حول سوريا في العاصمة الكازاخية. وانطلقت الاجتماعات التمهيدية مع عقد الوفدين الروسي والإيراني لقاءً فنياً خلال ساعات الصباح، أعقبه عقد الجانب الروسي لقاء مع وفد النظام السوري. [TRT عربي]

وعقدت وفود الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، اجتماعاً ثلاثياً في حدود الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، بحث آخر التطورات في منطقة خفض التصعيد بإدلب وشمال شرقي البلاد، كما تناول المجتمعون مسألة تشكيل اللجنة الدستورية وتدابير بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، وعودة اللاجئين وغيرها من القضايا. [TRT عربي]

وقالت وكالة سانا التابعة للنظام السوري عن مصدر عسكري، إن الموافقة على وقف إطلاق النار في إدلب تأتي شريطة أن يطبَّق اتفاق سوتشي الذي يقضي "بتراجع المعارضة بحدود 20 كيلومتراً في العمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب، وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي
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