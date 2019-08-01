انتقدت روسيا إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، عزمه تشكيل لجنة تحقيق أممية بخصوص استهداف نظام بشار الأسد وروسيا مواقع مدنية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديميتري بولانسكي "نأسف بشدة لإعلان الأمين العام ونعتبره خطأً ولا نعرف إن كان السيد غوتيريش يستند إلى أسس قانونية تسمح له باتخاذ هذه الخطوة".

وأضاف السفير الروسي، في تصريحات أدلى بها للصحفيين في نيويورك، أن "هناك محاولات كثيرة لتقويض جهود إحلال السلام في سوريا"، معتبراً أن "تشكيل لجنة للتحقيق وفقاً لما أعلنه الأمين العام يعد جانباً من تلك المحاولات".

وتابع "يبدو أن الأمين العام تعرض لضغوط كبيرة دفعته إلى هذا الإعلان وسوف تُجري موسكو اتصالات بشأن هذه الخطوة، ومن الواضح أن هناك ضرورة لمعرفة كل التفاصيل".

ولم يوضح بولانسكي مصدر الضغوط التي قال إن غوتيريش تعرّض لها، إلا أن 10 دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي، بينها الولايات المتحدة، تقدّمت الثلاثاء بطلب إلى غوتيريش بتشكيل لجنة تحقيق في استهداف النظام السوري المدعوم روسياً، البنى التحتية المدنية في محافظة إدلب.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن غوتيريش عزمه تشكيل لجنة تحقيق أممية حول الهجمات التي وقعت في شمالي غربي سوريا منذ التوقيع علي اتفاقية سوتشي بين تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول 2018. وقال الأمين العام في بيان أصدره المتحدث باسمه استيفان دوغريك إن التحقيق سيتناول "التدمير أو الأضرار التي لحقت بالمرافق التي وضعتها الأمم المتحدة على قائمة منع التصعيد".

وحث الأمين العام "جميع الأطراف المعنية على التعاون مع اللجنة بمجرد إنشائها"، دون تفاصيل عن موعد تشكيلها أو عدد أعضائها.

ومنذ 26 أبريل/نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، التي حُددت بموجب مباحثات أستانا، بالتزامن مع عمليات برية راح ضحيتها أكثر من 500 مدني وفقاً للأمم المتحدة.