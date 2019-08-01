قال مراسل TRT عربي عمر الورفي في صنعاء، إن عدد ضحايا الهجومين اللذين استهدفا معسكراً للجيش وآخر للشرطة في مدينة عدن جنوبي البلاد، الخميس، ارتفع إلى قرابة 59 قتيلاً.

وأشار الورفي إلى أن جميع القتلى من المدنيين، ولا توجد جنسيات أخرى.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلنت الداخلية اليمنية في بيان لها مقتل 49، وإصابة آخرين.

وقالت الوزارة إن "13 قتلوا، وأصيب آخرون (دون تحديد) في الهجوم الإجرامي الذي استهدف قسم شرطة في مدينة الشيخ عثمان بمحافظة عدن".

فيما بلغ عدد ضحايا هجوم استهدف "معسكر الجلاء غربي مدينة البريقة بمحافظة عدن، 36 قتيلاً، بينهم قائد قوات الدعم والإسناد اللواء منير اليافعي أبو اليمامة وعدد من رفاقه"، وفق المصدر ذاته.

وتابع البيان "في تمام الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي من يوم الخميس، استُهدف مركز شرطة الشيخ عثمان بسيارة مفخخة (دون تحديد الجهة الواقفة وراء الهجوم)، فيما استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية الانقلابية بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي قصير المدى حفلاً استعراضياً وتدريباً عسكرياً بمعسكر الجلاء".

ولفت إلى أن "قيادة الوزارة اتخذت كل الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة للتعامل مع هذه الأحداث، بعد أن تم إسعاف الجرحى ونقل جثث الشهداء إلى مستشفيات أطباء بلا حدود، والبريهي".

وعبرت الوزارة عن استنكارها الشديد لهذه العمليات الإرهابية، مؤكدة أنها لن تتوانى في تأدية مهام عملها في حفظ الأمن والاستقرار، وملاحقة العناصر الإرهابية وخلاياها، وكل من يحاول إثارة الفوضى، واستهداف قوات الأمن في المدينة.

وأشارت إلى أن الهجومين "يثبتان أن مليشيا التمرد الحوثية وغيرها من الجماعات الإرهابية المتطرفة تتقاسم الأدوار، ويكمل بعضها بعضاً في حربها على الشعب اليمني وسعيها لضرب الاستقرار والأمن".

من جانبها حمَّلت السعودية والحكومة اليمنية، إيران، المسؤولية عن هجومي مدينة عدن، واتهم السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، عبر تويتر، جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، بالوقوف وراء الهجوم.

وأشار آل جابر، إلى الدعم الإيراني للحوثيين، قائلاً إن “الاستهداف المتزامن من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لأمن العاصمة عدن واستقرارها، مؤشر قوي على توحد أهدافها مع أخواتها الإرهابية داعش، وتنظيم القاعدة“.

في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، في تغريدة على تويتر، إن “الاستهداف المتزامن من قبل قوى التمرد الحوثي والجماعات الإرهابية لأمن عدن واستقرارها، يؤكد التنسيق والتكامل تحت إدارة إيرانية واضحة“.

وتبنت جماعة “الحوثي“، الهجوم على معسكر “الجلاء“، التابع لقوات “الحزام الأمني“، وأدى إلى مقتل وإصابة للعشرات، وبين القتلى قائد قوات الدعم والإسناد اللواء منير اليافعي. بينما لم تتبن أي جهة، على الفور، التفجير الذي استهدف مقر شرطة مدينة الشيخ عثمان.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في اليمن في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقاً لوصف سابق للأمم المتحدة.