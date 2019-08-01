أعربت الصين، الخميس، عن معارضتها للعقوبات الأمريكية الأحادية على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

ونقلت وكالة شينخوا المحلية عن هوا تشون يينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، قولها إن "العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على وزير الخارجية الإيراني لن تساهم في حل المشكلة، بل يكمن الحل في الحوار والتفاوض".

وأشارت المتحدثة إلى أن "واشنطن أعربت مؤخراً في مناسبات عديدة عن استعدادها للمشاركة في حوار غير مشروط مع إيران"، مضيفةً أن "بلادها تتمنى أن تتناسب أفعال الولايات المتحدة مع أقوالها".

وحثت هوا الولايات المتحدة على اتخاذ المزيد من الإجراءات المؤدية إلى السلام والاستقرار في المنطقة، بما يتوافق مع المصالح المشتركة للمجتمع الدولي، بدلاً من "صب الزيت على النار".

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية محمد جواد ظريف، على قائمة الشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية. وبموجبه، تُجمَّد الأصول المملوكة للأشخاص المدرجين في القائمة، ويمنع الأمريكيون من التعامل معهم.

وتصاعد التوتر مؤخراً بين إيران من جهة والولايات المتحدة ودول خليجية حليفة لها من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، في مايو/أيار الماضي، مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق وفرض عقوبات مشددة على إيران لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.

كما تتهم واشنطن وعواصم خليجية وبخاصة الرياض، طهران، باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.