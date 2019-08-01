دعا تحالف نداء السودان أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الخميس، لإجازة الوثيقة الدستورية، وإعطاء الأولوية لتشكيل مجلس سيادة مشترك ومجلس وزراء مدني وقضاء مستقل.

وشدد التحالف، في بيان، على ضرورة إعلان المجلس العسكري عدم اعترافه بتقرير لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام الخرطوم، وتأكيد التزامه وفق الإعلان السياسي، باللجنة الوطنية المستقلة، وجميع الالتزامات المطلوبة لبحث تحقيق العدالة.

وأوضح أن المجلس العسكري، وفق الأمر الواقع، يتحمل بصورة مباشرة المسؤولية عن سلامة المواطنات والمواطنين والاستقرار بالبلاد، ومسؤوليته أساسية لأي انتهاكات تتصل بالحقوق والحريات التي تصونها الدولة.

وأضاف أن "تزايد الغضب الشعبي والاحتجاجات الأخيرة أتت كنتيجة طبيعية لعدم رؤية العدالة، أو أي من متطلباتها تتحقق".

ويضم تحالف نداء السودان قوى أبرزها حزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، والحركة الشعبية/شمال، وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، ومبادرة المجتمع المدني، بالإضافة إلى قوى أخرى.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم وولايات أخرى، الخميس، مسيرات تحت شعار "القصاص العادل"، احتجاجاً على مقتل المتظاهرين السلميين وتأكيداً لضرورة تسليم السلطة للحكومة المدنية.

وقتل، الاثنين، 6 محتجين بينهم أربعة طلاب وأصيب 62 آخرون خلال فض مسيرة طلابية في الأُبيض، وفق أحدث حصيلة للجنة المركزية لأطباء السودان.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية اندلعت تنديداً بتردي الوضع الاقتصادي.