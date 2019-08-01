سياسة
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تقرير: إسرائيل حرضت واشنطن على عدم بيع F-35 لتركيا
قالت القناة الإخبارية الاسرائيلية 12، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إن إسرائيل انتهزت فرصة شراء تركيا أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية، لتضغط على واشنطن لإلغاء صفقة بيع الطائرات F-35.
تقرير: إسرائيل حرضت واشنطن على عدم بيع F-35 لتركيا
إسرائيل تقف وراء عدم بيع الولايات المتحدة طائرات F-35 لتركيا  / AP
1 أغسطس 2019

كشف تقرير إسرائيلي، الخميس، النقاب عن أن إسرائيل عملت "خلف الكواليس"، لضمان عدم بيع الولايات المتحدة الأمريكية، طائرات مقاتلة من طراز F-35 لتركيا، لضمان تفوقها العسكري في المنطقة.

وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية 12، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني "انتهزت إسرائيل الفرصة عندما قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شراء أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية، وضغطت على واشنطن لإلغاء صفقة بيع الطائرات المتقدمة لتركيا".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في العامين الأخيرين تسليم إسرائيل العديد من الطائرات من طراز F-35، لتصبح الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك هذا النوع من الطائرات المقاتلة.

ووقّعت الحكومة الإسرائيلية اتفاقيات مع شركة "لوكهيد مارتن"، لشراء 50 طائرة على الأقل من طراز F-35، باستخدام أموال مساعدات أمريكية.

وحتى الآن، تسلمت إسرائيل 16 طائرة من هذا النوع، على أن يتواصل تدفق باقي الطائرات تباعاً إلى إسرائيل حتى عام 2024.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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