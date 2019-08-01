سياسة
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السودان.. استئناف التفاوض المباشر بين المجلس العسكري وقوى التغيير
أعلن المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير استئناف التفاوض الخميس، بين الجانبين لحسم القضايا العالقة، وقال المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي، إن الجلسة ستبحث تفاصيل الوثيقة الدستورية وفق وكالة السودان الرسمية للأنباء.
السودان.. استئناف التفاوض المباشر بين المجلس العسكري وقوى التغيير
مفاوضات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان
1 أغسطس 2019

أعلن المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير استئناف التفاوض المباشر بين الجانبين مساء الخميس، لحسم القضايا العالقة.

وقال المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي، إن الجلسة ستبحث تفاصيل الوثيقة الدستورية، وفق وكالة السودان للأنباء.

كما أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان في مؤتمر صحفي، استئناف التفاوض المباشر مع المجلس العسكري مساء الخميس.

من جهة أخرى أشار القيادي بقوى التغيير مدني عباس مدني، خلال المؤتمر، إلى تلقيهم "معلومات مؤكدة" تفيد بأن جهات لم يسمِّها تسعى لاستخدام العنف والاعتداء على عسكريين ومدنيين خلال تظاهرات الخميس بالعاصمة الخرطوم.

ودعا الأجهزة الأمنية إلى ممارسة مهامها في حفظ الأمن، وحماية المظاهرات السلمية التي تخرج اليوم احتجاجاً على مقتل وإصابة عشرات بمدينة الأبيض بولاية كردفان قبل أيام.

وقُتل 6 محتجين بينهم أربعة طلاب وأصيب 62 آخرون الاثنين، خلال فض مسيرة طلابية في الأبيض، احتجاجاً على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فض الاعتصام، وفق أحدث حصيلة للجنة المركزية لأطباء السودان.

من جهته قال القيادي بقوى الحرية والتغيير عضو اللجنة القانونية ساطع الحاج، إن اللجنة القانونية المشتركة اتفقت على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن فض اعتصام الخرطوم وكل الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين خلال الفترة الماضية.

كما أشار إلى اتفاق اللجنة الفنية على تشكيل مجلس أعلى للقضاء يعيِّن رئيس القضاء ورئيس المحكمة الدستورية وأعضاءها.

ولفت كذلك إلى اتفاق اللجنة على وثيقة للحريات تشمل كل الحريات الأساسية بما فيها الحريات الواردة في المواثيق الدولية.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية مندِّدة بتردِّي الأوضاع الاقتصادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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